明起4天氣溫跳水下探4度 未來一周天氣概況出爐
中央氣象局今公布未來一周天氣概況，明天初二寒流到，未來4天氣溫將大跳水，初三、初四非常冷；初五白天回溫；初七再轉冷。其中，初三至初五清晨受寒流影響大，各地將出現最低溫，馬祖預測低溫為4至5度，北部、東北部為6至8度，中部、東部、東南部及台南、金門為8至10度，高屏、澎湖為11至12度。
氣象局表示，明天初二寒流南下，愈晚愈冷，北部、東半部、中部山區局部雨，中南部地區多雲到晴，馬祖有短暫雨，金門、澎湖為多雲到晴，各地白天氣溫逐漸下降，晚起明顯轉冷。初三寒流影響，迎風面濕冷，北部、東半部局部雨，中部山區零星雨，中南部平地多雲到晴，馬祖由雨轉多雲，金門、澎湖為晴到多雲，各地明顯偏冷，晚間至初四清晨最凍。
氣象局指出，初四寒流影響，稍轉乾冷，大台北、東半部局部雨，中部山區零星雨，中南部平地多雲到晴，馬祖為多雲，金門、澎湖為晴到多雲；受冷空氣影響，各地白天回溫不多，尤其北宜、金馬整天偏冷。初五白天起寒流減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部局部雨，馬祖、金門、澎湖為晴到多雲，清晨寒流及輻射冷卻加成影響，氣溫仍偏低。
氣象局表示，初六持續回溫，各地大多為多雲到晴，僅東半部局部雨，馬祖、金門、澎湖為晴到多雲，白天短暫回溫，為未來一週相對較暖的時間，晚起氣溫逐漸下降。初七冷氣團南下及影響，迎風面降雨稍增，東半部、大台北局部雨，桃園以南多雲到晴，馬祖、金門、澎湖為晴到多雲，冷空氣強度不排除接近強烈大陸冷氣團，但後期預報仍須持續觀察。
氣象局指出，初三至初五清晨受寒流影響，各地將出現最低溫，馬祖預測低溫為4至5度，北部、東北部為6至8度，中部、東部、東南部及台南、金門為8至10度，高屏、澎湖為11至12度。另外，初四白天回溫不顯著，北部、東北部、金門高溫僅10至13度，馬祖高溫僅6度；初五平地仍有局部10度以下氣溫，白天回溫，日夜溫差大。
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