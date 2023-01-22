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初二寒流越晚越冷 影響最鉅時間點曝、各地低溫下探7度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天初二清晨鋒面通過，白天起寒流南下，各地氣溫逐漸下降，晚起天氣明顯轉冷。本報資料照
明天初二清晨鋒面通過，白天起寒流南下，各地氣溫逐漸下降，晚起天氣明顯轉冷。本報資料照

中央氣象局表示，明天初二清晨鋒面通過，白天起寒流南下，各地氣溫逐漸下降，晚起天氣明顯轉冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區及馬祖也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。初三、初四寒流影響最鉅，台南以北、宜花地區低溫約7到10度、高屏地區約11至13度，高溫部份除了高屏地區，各地皆不超過20度。

氣象局指出，明天清晨鋒面通過，東半部地區有局部降雨，北部及台中山區也有零星降雨機率，白天起轉為迎風面北部、東半部局部降雨，其中北部地區越晚雨勢越明顯。明天白天寒流逐漸南下，降溫幅度還不明顯，北部、東半部地區高溫較今天24度略微下降，約為20度、花東地區高溫約22至24度、中南部地區高溫約26至29度。

氣象局表示，明天晚間起寒流籠罩開始轉冷，一路會影響到初五清晨，初三、初四台南以北、宜花地區低溫約7到10度、高屏地區約11至13度；高溫部份，北部地區約12至13度，除了高屏可達20度以上，其他地區高溫也都在20度以下。另外，初三、初四若水氣配合得宜，北部、東北部2千公尺以上高山、中部及東半部3千公尺以上高山有降雪機率。

氣象局指出，初五白天冷空氣短暫減弱，初六強烈大陸冷氣團提早一天報到，將一路影響至初八，北部、中部地區低溫約10度，南部地區約12度，雨勢會較第一波冷空氣少，主要集中在北部及東半部地區。

另外，氣象局也說，今晚到明天西半部及馬祖地區要留意局部霧；初三、初四伴隨冷空氣風浪增強，北海岸、東半部及恆春半島要留意長浪。

氣象局 寒流 低溫 春節

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