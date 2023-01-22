佛光山辭歲燒年香 迎春修行最吉祥
正月迎祥，癸兔報喜，迎新送舊，福來運轉。1月21日除夕夜，佛光山一如既往在大雄寶殿前，由住持心保和尚帶領朝山辭歲信眾舉辦「燒年香、叩鐘祈福法會」，於佛前點燃新春第一炷心香，祈求新的一年「仁和安康．富樂吉祥」，掃除疫情與天災壓抑的陰霾，為闔家帶來平安幸福的光明能量，以滿滿的歡喜心迎接嶄新的豐收年。
民間信仰有「搶頭香」習俗，佛光山開山星雲大師主張，每個人在當年為自己燒的第一炷香，就是頭香，又稱「燒年香」。燒香是人和神佛的交流，所謂「心香一瓣，遍滿十方」，意義不在於時間的前後，而是能與佛心、佛行相應，就是「燒頭香」；更重要的是能學習如蠟燭「燃燒自己、照亮別人」的利他胸懷。
心保和尚表示，一年的開始，以「修行」來開啟，是最為殊勝莊嚴的事。星雲大師著作〈朝山祈願文〉提到，我們懷著懺悔、懇切的心來禮佛，「普賢十大願」提到，「一者禮敬諸佛，二者稱讚如來」，皆是在禮佛、拜佛中去除慢心，增加信心與道念，新的一年能與佛接心，開啟一道光明，用修行祈願，讓來年都能平安吉祥，增福增慧。
友寺道場見邁法師與見薦法師提到，專程來參與佛光山除夕朝山、燒年香活動，在佛號聲中，以懺悔、慈悲的心，為眾生祈福，並回向給戰爭與疫情中傷亡的人們，願災難遠離，得生淨土。來自高雄中山工商海外新春青年義工魏育泓、黎俊恆、周筵凱與徐昌榮表示，在義工會慧毅法師帶領下，頭一次參與燒年香活動，過年期間能為大眾服務很充實，也很歡喜，這是在學校與家鄉無法體會到的經驗。
家住大樹區的里民歐冠江與唐永蕊帶領著16位親人連續15年來朝山，他們表示除夕夜吃完年夜飯，不約而同前往不二門等待守歲一系列活動，是新春祈福必要行程，不是佛教徒的他們，卻感受到在佛門中得到心靈的慰藉，與智慧的提升，也得到平安順利的護佑。從3歲就跟著父母參與的歐紘毅說，每年的朝山禮佛都讓他感覺得到佛的護佑，一切順心。王致凱提到，朝山時心很清淨、活在當下，明白累積了努力，一切就會如願開心。
「來到寺院中，我深刻感受到『我佛慈悲，普渡眾生』的心」，高雄市積德慈善會理事長王彥欽表示，每當誦念佛號、禮拜時，那份平靜感總讓他生起正念，面對轉介來需要協助的邊緣戶，也因自己的這份佛緣，升起無比善的力量。在新春期間來到寺院朝山、燒香、點燈、叩平安鐘，將心願訴諸佛菩薩，感受心的清淨與祥和，讓悠揚的鐘聲，普行四方，祈願二六時中平安吉祥。
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