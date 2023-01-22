春節油價凍漲 中油：明天起汽、柴油價格均不調整
中油今宣布，明（23）日凌晨零時起汽、柴油均不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.8元。中油表示，本周因雙重平穩機制啟動，及配合春節穩定物價政策，汽、柴油各吸收1.2元及1.4元。
中油表示，本周受市場預期美國受通膨逐漸下滑將縮小升息幅度，及中國大陸全面解封有望帶動用油需求，帶動本周油價上漲。本周浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲4.48美元，新台幣兌美元匯率升值0.132元，國內油價依公式計算漲幅為4.18%。
按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲1.2元及1.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.5元及0.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.3元。
另依春節期間穩定物價政策，1月16日至1月29日，汽、柴油依上漲不調、下跌調、只跌不漲原則，汽、柴油各再加碼吸收0.4元及0.5元，合計汽、柴油各共吸收1.2元及1.4元，國內汽、柴油實際價格皆不予調漲。
中油表示，本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲鄰近國家最低價、平穩措施運作，並加碼春節穩定物價措施，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.2及1.4元均由中油吸收。累計2022年整年，中油共吸收約455億元。實際零售價格以各營業點公告為準。
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