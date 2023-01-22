就是不下雪！玉山打破最晚初雪紀錄 紀錄推進中

玉山是台灣最容易下雪的高山之一，其最晚初雪在2019年1月21日，但從去年入冬後雖有幾波寒流，卻未能與水氣巧妙搭配，至今仍未下雪，也因此在今天確定打破最晚初雪紀錄，而這項紀錄目前將持續推進中。

氣象局指出，玉山初雪平均發生於11月9日至12月26日之間，若以平均值來看，一般會發生在12月初，而過去最早的初雪的日期是1986年的10月1日；最晚的記錄則是2019年的1月21日 （2018至2019年的冬天）。

其中，2019年1月21日更寫下玉山氣象站從1953年起統計至當時的最遲初雪，打破高懸66年來紀錄；未料，才間隔4年，玉山最晚初雪紀錄又在今年被打破。

玉山氣象站表示，去年底入冬至今，雖有數波寒流，高山氣溫也相當低，但水氣並未巧妙搭配，因此今年僅出現冰霰、凍雨等，尚未降下初雪，而農曆春節期間又屬有冷無雨的乾冷天氣，今仍不見降雪，也超越了1月21日最晚初雪的紀錄。

至於今年玉山何時會降下初雪？玉山氣象站表示，會持續密切觀察，一有初雪消息，就會通知氣象局發布。此外，氣象站人員也提醒，近期高山天氣雖然很不錯，但山區溫度仍低，前往山區還要必須注意低溫與保暖，以維護登山安全。

玉山去年12月中旬雖曾有「凍雨」，但至今仍未下雪，因此在今天打破在2019年1月21日的玉山最晚初雪紀錄。圖／本報資料照，取自中央氣象局臉書 玉山去年12月中旬雖曾有「凍雨」，但至今仍未下雪，因此在今天打破在2019年1月21日的玉山最晚初雪紀錄。圖／本報資料照，取自鄭明典臉書 玉山去年12月中旬雖曾有「凍雨」，但至今仍未下雪，因此在今天打破在2019年1月21日的玉山最晚初雪紀錄。圖／本報資料照，取自鄭明典臉書

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