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圍爐喝沙瓦釀連環撞…國道火燒車客運21乘客險逃生 酒駕女遭警送辦

明初二回娘家！國5估清晨6點湧車潮 3大省道路段也壅塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天下午北部地區國1南向楊梅至新竹路段、國3關西至大溪路段有車多情形。圖／取自高公局1968網站
今天下午北部地區國1南向楊梅至新竹路段、國3關西至大溪路段有車多情形。圖／取自高公局1968網站

今天是大年初一，高速公路局表示，今天下午北部地區國1南向楊梅至新竹路段、國3關西至大溪路段有車多情形；明天初二預估國5南向南港至頭城段上午6點開始出現車潮，將到下午4點才會緩解。另外，公路總局也說，明天部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現回娘家及出遊車潮。

國道路況預報員謝東宏指出，今天國道交通量截至下午3點為66.6百萬車公里，預估全日將達120百萬車公里，國5雪隧截至下午3點通行車輛共4.2萬輛次，較去年同期增加3%。

謝東宏表示，今天下午北部地區國1南向楊梅至新竹路段、國3關西至大溪路段有車多情形；中部地區國1南向埔鹽及中興系統也有車多狀況；南部地區下午2點在永康路段有事故造成回堵2公里，其餘路段大致正常。

謝東宏指出，明天初二預估國5南向南港至頭城段上午6點出現車多情形，到下午4點才會緩解；國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西自早上6點出現車多，至中午緩解；中部地區國1彰化至埔鹽系統、國3南向快官至霧峰、草屯至名間路段預計上午7點出現車多，到中午12點緩解；南部地區國1南向大灣至路竹上午8點到中午12點也會有零星車流、國10鼎金至燕巢系統預計上午8點出現車流，中午過後疏解。

公路總局也說，明天預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段將湧現回娘家及出遊車潮，上午5點起台9線蘇花路廊(南向)、台61線竹南路段(南向)、台61線鳳鼻至香山路段、中彰大橋路段(南向)、台74線台中環線接國3(南向)、台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道及台2線福隆到瑞濱(東向)等路段將出現車多甚至壅塞狀況。

公總指出，台86線接國3關廟路段(東向)、台18線接國3中埔路段(東向)、台2線萬里-大武崙(西向)、關渡-淡水路段(西向)、台3線大湖、台14甲線霧社-清境(東向)、台21線日月潭、台17線南鯤鯓代天府及台19線北港朝天宮等鄰近觀光景點路段，預計下午出現出遊車潮。

謝東宏也提醒，明天初二國1南向平鎮至埔鹽系統凌晨0點至中午12點實施匝道封閉；國5石碇至坪林段早上5點到中午12點實施匝道封閉，但明天全線沒有高乘載管制措施。

國道 車潮 新竹

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