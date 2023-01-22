寒流來襲氣溫降 國健署長籲：走春前先運動15分鐘暖身

中央氣象局氣象預報指出，因受冷氣團南下影響，預計初二到初三各地氣溫轉冷，國民健康署署長吳昭軍表示，初一是國人開始走春的時刻，避免溫差過大，發生心血管疾病等機率增加，建議出門前最好先做10到15分鐘的暖身運動，多補充溫開水，避免喝酒取暖，喝酒不但無法暖身還可能造成核心溫度下降，增加失溫風險。

吳昭軍表示，初一走春拜神、初二回娘家，溫差變化過大，可能導致血壓、血液黏稠或血管的收縮異常等，避免氣溫變化大影響血管健康，他提出，起床時可記住「慢、熱、起、穿、行」原則，慢慢起身，等身體適應棉被外的溫度後，再離開被窩起身，穿上衣服，開始美好的一天。

吳昭軍表示，外出時，注意從頭到腳的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子及防滑鞋，以多層次穿著，方便隨著溫度變化來穿脫衣物，並多喝溫開水，避免開水溫超過65度，造成灼傷或燙傷。

出外走春或運動時，先做好熱身運動10-15分鐘，避免因溫差大，出現或發生心血管疾病徵狀之風險，多補充溫開水，避免喝酒取暖，因喝酒不但無法暖身，更容易造成身體核心溫度的下降，增加失溫的風險，若發現有胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥的現象，就可能是心臟病的徵兆。

他提醒，如果出現臉歪、手垂、說話不清楚，就可能是中風徵兆，不論是哪一種狀況，請記下發生的時間，並盡速打119就醫，爭取黃金治療期。

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