年後避免體重「兔飛猛進」 高市衛生局提5技巧吃出健康

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
春節圍爐少不了象徵團圓的火鍋，高市衛生局建議，湯頭熬煮可使用新鮮洋蔥、蘋果、紅蘿蔔與昆布取代味精的使用。圖／高市府衛生局提供
春節圍爐少不了象徵團圓的火鍋，高市衛生局建議，湯頭熬煮可使用新鮮洋蔥、蘋果、紅蘿蔔與昆布取代味精的使用。圖／高市府衛生局提供

春節年菜高油、高澱粉，加上糖果餅乾零食攝取熱量過多，小心年後體重「兔飛猛進」，增加罹患肥胖等相關疾病風險，高市衛生局社區營養推廣中心，提供年節飲食5技巧，讓民眾在年節吃出健康，均衡無負擔。

高市衛生局提供年節飲食5項技巧，技巧1「全榖雜糧選擇原態」：芋頭、南瓜、山藥等屬於「全榖雜糧類」的食物，含有豐富纖維，而且食材易於烹煮變軟，可提供牙口不佳的長輩，讓年節用餐更美味。

技巧2「豆魚蛋肉避免加工」：優先選購新鮮豆腐、豆包、魚類及海鮮類及蛋類食材，取代高脂蹄膀、封肉等，並建議減少煙燻、鹽漬或以亞硝酸鹽加工的臘肉、香腸這類食物的攝取，避免吃進不當添加物及增加罹患腸癌風險。

技巧3「添加蔬果補充纖維」：春節圍爐少不了象徵團圓的火鍋，湯頭熬煮使用新鮮洋蔥、蘋果、紅蘿蔔與昆布取代味精的使用；另外選擇當季新鮮水果，取代糖果、糕餅等零食，各式蔬果含多種營養素及膳食纖維，是過年期間維持良好體重範圍的好幫手。

技巧4「蒸煮搭配原味堅果」：食材選擇清蒸、涼拌、水煮等烹調方式，降低油脂熱量，選擇原味堅果例如開心果、瓜子、花生、腰果等補充好油，留意每天1湯匙的分量，並和親朋好友分享。

技巧5「白開水取代含糖飲」：過量攝取糖分與酒精會提高肥胖及代謝症候群等健康風險，年節期間建議應以白開水或原味乳例如鮮奶、原味保久乳等，取代含糖飲料與酒精性飲品為佳。

衛生局指出，若民眾想知道更多健康飲食技巧或瞭解有關營養服務內容，可電話洽詢衛生局社區營養推廣中心（07）7134000轉5124諮詢。

年節大吃大喝，避免體重「兔飛猛進」， 高市衛生局提5項技巧吃出健康。圖／高市府衛生局提供
年節大吃大喝，避免體重「兔飛猛進」， 高市衛生局提5項技巧吃出健康。圖／高市府衛生局提供

衛生局 糖果

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