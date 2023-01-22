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影／中和烘爐地走春現人潮 警方加強交通疏導

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
今天大年初一天氣晴，中和烘爐地南山福德宫湧現人潮，警方加強交通管制，廟方備有接駁車，提醒民眾留意配合。圖／警方提供
今天大年初一天氣晴，中和烘爐地南山福德宫湧現人潮，警方加強交通管制，廟方備有接駁車，提醒民眾留意配合。圖／警方提供

新北市中和烘爐地南山福德宫香火鼎盛，今天大年初一天氣晴，吸引許多民眾走春進香朝拜，預估至大年初五都會湧現人潮、車潮，但周邊停車空間有限、山區道路會車不易，警方春節期間加強交通管制疏導，廟方也有安排接駁車，提醒香客多多利用。

中和警分局指出，春節期間規畫接駁車專用路線及調撥車道，並啟用興南路二段32巷旁太湖山莊停車場做為民眾停車及接駁場，接駁車直行華新街右轉興南路二段159巷後，左轉進調撥車道，於上山方向至興南路2段242巷口實施車輛調撥，僅准接駁車輛、公車及特種車輛行駛。

後續自興南路2段260之1號往山上方向，將視車流狀況實施調撥，民眾車輛靠右排等、接駁車等靠左行駛專用車道，下山車輛維持1車道通行。警方呼籲自駕民眾配合疏導，共同維護安全及順暢。

南山福德宮表示，春節期間至大年初八，每天上午9時至下午6時，均備有免費接駁車，民眾可在中和區興南路2段399巷39號（齊魯停車場）搭乘。若搭乘大眾運輸工具，初一至初三每天上午9時至下午6時，可至南勢角捷運站搭乘接駁車。

此外，廟方今年另向華夏科技大學商借停車場及預置接駁車，民眾車輛行駛至興南路二段、華新街口，可選擇左轉進入華新街，將車停放華夏大學停車場，現場有義交指揮導引，並請信眾步行至工專路門口，轉乘接駁車。

今天大年初一天氣晴，中和烘爐地南山福德宫湧現人潮，警方加強交通管制，廟方備有接駁車，提醒民眾留意配合。圖／警方提供
今天大年初一天氣晴，中和烘爐地南山福德宫湧現人潮，警方加強交通管制，廟方備有接駁車，提醒民眾留意配合。圖／警方提供

停車場 車道 春節

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