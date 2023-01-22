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出遊加上返鄉車潮 國道3號中午中部路段部分紫爆

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國道中部路段今天出現車潮。記者林敬家／攝影
國道中部路段今天出現車潮。記者林敬家／攝影

大年初一加上好天氣，國道3號中部路段出現塞車潮，尤其接近中午在龍井到彰化系統紫爆，時速僅2、30公里，國道警方推測大都是出遊及返鄉車潮，預計至少要到下午2點之後才會舒緩，提醒用路人提早查看路況，安排行車路線才不會塞在車陣中。

國道七隊指出，今天上午10點之後出現明顯車潮，國道3號烏日到霧峰系統時速僅3、40公里，草屯到南投交流道時速也是3、40公里，國道六號霧峰系統到東草屯則是車多，時速約4、50公里，走走停停狀況下，提醒用路人注意車前狀況，避免跟車跟太緊。

今年疫情趨緩以來，過年前後出現「報復性出遊」，財團法人車輛研究測試中心防禦駕駛教練團也特別提醒，民眾開車或騎車上路，應牢記「防禦駕駛」的精神，以降低發生危險的機率。

根據統計，國道事故中肇事原因的前三名分別為「未保持行車安全距離」、「未注意車前狀態」與「變換車道或方向不當」；車輛研究測試中心說，開車族應注意保持足夠的安全車距，以及不任意變換車道，例如處於車流量較大或走走停停時，若車距不足，勢必會經常使用煞車，稍有不慎就可能引發追撞事故；也千萬不要在精神不佳時駕車。

此外，針對機車族群，車輛中心則點出常時開大燈、遠離大型車輛以及預作煞車，是機車族三大防禦駕駛基本動作。其中預作煞車，是指鬆油門、操作煞車至車輛微有煞車力的狀態，例如行經路口、彎道之前，從目視，預測可能隱藏危險時就預作煞車與減速，同時也要注意自己是否騎行在應停車再開的支線上。

國道中部路段今天出現車潮。記者林敬家／攝影
國道中部路段今天出現車潮。記者林敬家／攝影

國道 車潮

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