出遊加上返鄉車潮 國道3號中午中部路段部分紫爆
大年初一加上好天氣，國道3號中部路段出現塞車潮，尤其接近中午在龍井到彰化系統紫爆，時速僅2、30公里，國道警方推測大都是出遊及返鄉車潮，預計至少要到下午2點之後才會舒緩，提醒用路人提早查看路況，安排行車路線才不會塞在車陣中。
國道七隊指出，今天上午10點之後出現明顯車潮，國道3號烏日到霧峰系統時速僅3、40公里，草屯到南投交流道時速也是3、40公里，國道六號霧峰系統到東草屯則是車多，時速約4、50公里，走走停停狀況下，提醒用路人注意車前狀況，避免跟車跟太緊。
今年疫情趨緩以來，過年前後出現「報復性出遊」，財團法人車輛研究測試中心防禦駕駛教練團也特別提醒，民眾開車或騎車上路，應牢記「防禦駕駛」的精神，以降低發生危險的機率。
根據統計，國道事故中肇事原因的前三名分別為「未保持行車安全距離」、「未注意車前狀態」與「變換車道或方向不當」；車輛研究測試中心說，開車族應注意保持足夠的安全車距，以及不任意變換車道，例如處於車流量較大或走走停停時，若車距不足，勢必會經常使用煞車，稍有不慎就可能引發追撞事故；也千萬不要在精神不佳時駕車。
此外，針對機車族群，車輛中心則點出常時開大燈、遠離大型車輛以及預作煞車，是機車族三大防禦駕駛基本動作。其中預作煞車，是指鬆油門、操作煞車至車輛微有煞車力的狀態，例如行經路口、彎道之前，從目視，預測可能隱藏危險時就預作煞車與減速，同時也要注意自己是否騎行在應停車再開的支線上。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言