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年初一不平靜！國道上午3起追撞事故 下午預估重點壅塞路段出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國1南向90公里處發生1大客車、1小客車追撞事故，占用外側車道。圖／高公局提供
國1南向90公里處發生1大客車、1小客車追撞事故，占用外側車道。圖／高公局提供

今天為大年初一，高速公路局表示，西部國道上午7點起湧現南向車流，截至上午11點，國道全線交通量為37.9百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里，仍在預期流量範圍內。今天上午國道共發生3起國道追撞事故，均影響整體車流甚鉅。

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至竹北、新竹系統至頭份；國1北向圓山至汐止系統、楠梓至高科；國1高架北向堤頂至汐止端；國3南向三鶯至龍潭、快官至霧峰、草屯至中興；國3北向新店至南港系統，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局指出，今天上午4點57分於國1北向127.3K發生1大客車與5小客車追撞事故，占用全車道，其中1大客車及1小客車起火，事故於8時21排除，9人受傷(1名重傷、8名輕傷)，2人OHCA，後方回堵3公里；9點33分於國1南向90公里處發生1大客車、1小客車追撞事故，占用外側車道，於上午9點59分排除，造成後方車流回堵10公里；10點20分於國10東向17.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於上午10點02分排除，造成後方車流回堵5公里，均影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西，北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段。建議南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛。

國道北部地區南向今天上午出現車流。圖／高公局提供
國道北部地區南向今天上午出現車流。圖／高公局提供

國道 車道

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