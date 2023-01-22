年初一不平靜！國道上午3起追撞事故 下午預估重點壅塞路段出爐

高雄市鳳山黃埔新村的眷村老屋，在市府「以住代護」政策的推動下，舊住民遷出、新住民注入新血的循環中，也間接將眷村專屬的味蕾記憶留存下來。在黃埔新村入住6年的「共老俱樂部」，曾於2020年底執行文化部「眷村菜的記憶」計畫案，舉辦了一系列「食聊」拍攝、眷村野餐市集活動，邀眷村長輩們口述記憶中拿手或懷念的家鄉菜，並透過眷村菜餚的實際製作與品嘗，重新拉起了眷村新舊住民的友誼橋梁。...

2023-01-22 14:00