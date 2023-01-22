蘇花路廊初一車多 春節期間預估壅塞時段出爐
大年初一宜蘭、花蓮天氣晴，湧現出遊人潮，蘇花路廊一早車多壅塞，到上午10時為止，南下路段已有近9000輛次，估計會塞到下午。公路總局預估明天初二蘇花路廊南下車仍多，清晨5時起即會湧現車潮，北上路段則從初三起車多，提醒用路人提前規畫，避開尖峰時段。
公路總局表示，今天清晨4時蘇花路廊就湧入車流，5時起車流量維持每小時900到1100輛的高峰，國5蘇澳端到蘇澳市區、蘇花改蘇澳到東澳隧道北口、觀音隧道北口附近車子多，行車速度緩慢。北上花蓮往宜蘭方向明顯車少，到上午10時不到800輛次。
不過蘇花路廊花蓮轄區路段行車還算順暢，花蓮新城警分局在沿線布設崗哨疏導，包括崇德管制站、七星潭景區等，交通順暢。
公路總局第四區養護工程處預估，蘇花路廊從初二以後車流量都多，南下路段，初二全天交通量約1萬4200輛次，清晨5時就會湧現車輛，車多情況預估到下午2時後才會紓解。初三24日全日約1萬3500輛次，上午9時起塞到下午3時。
北上部分，初三24日全天約1萬6000輛次，車多壅塞時段為下午2時至晚間11時；初四25日全日交通量約1萬8000輛次，車多壅塞時段為下午4時至隔天3時 ；初五26日全天約2萬1700輛次，下午2時至隔天1時最塞；初六27日全天約1萬3000輛次，車多壅塞時段為上午9時至下午2時；初七車流量較少，全天約7900輛次，車多壅塞時段為下午2時至晚間7時。
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