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南迴公路春節連3天順暢無比 警：明天起恐是挑戰！
春節10天連假今天進入第3天，台東地區交通狀況相當順暢，南迴公路連3天順暢無比，未見大批車流。不過，警方提醒明天起才是挑戰，預估初二回娘家及出遊潮一起出現。
警方表示，今年春節除夕前有2天緩衝期，讓不少返鄉民眾提早上路，不會集中在特定時間，把車潮分流掉，但明天初二開始可能會有一波回娘家及出遊潮，初三車流會更明顯。
今天台東地區主要道路包括南迴公路、縱谷台9線、東海岸台11線及南橫公路台20線，平均車速60公里。市區街道也維持順暢，沒有太多車流壅塞情形。
公路總局預估1月23至26日的出遊潮及1月27日至29日的返工潮，南迴公路分別在北上及南下會湧入大批車潮，會在北上屏東端丹路、南下台東端森永草埔隧道瓶頸路段設2處控制點。
車流高峰採「儲車水庫」和「慢進快出」，並搭配號誌儀控管制車流避免回堵。並依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，調節車流，此外，警方會配合派遣警力在沿線路段實施疏導。
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