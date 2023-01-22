避免塞車憋尿憋出病 醫：尿布能即時當救援投手

小吳帶著雙親及太太南下高雄，享受久違的假期，南下卻碰上塞車，經歷了7個小時終於到了高雄，兩老憋尿憋了一路，吳媽媽一抵達馬上衝廁所，吳爸爸卻只覺得膀胱很脹卻尿不出來，兩老都感覺到不適很痛，趕緊帶二人就醫，結果媽媽被診斷膀胱尿道炎、爸爸則因原本攝護腺發炎，膀胱滿滿的尿只能用尿管排出。

國泰醫院泌尿科主治醫師蔡樹衛表示，憋尿顧名思義是當有尿意時強忍讓尿液存於膀胱內，當膀胱不停地膨脹，膀胱肌肉會像橡皮筋一樣，反覆地撐大，久了失去彈性造成疲乏，導致將來會膀胱無力，另外尿液留在膀胱過久，還會引發膀胱發炎、尿道發炎等問題。

有攝護腺肥大的病人，在膀胱脹久了，會失去感覺或是因括約肌無法放鬆，導致到廁所尿不出來。這時常常必須到醫院導尿或插尿管，年輕女性或老年人則會因為小便滯留過久導致容易感染。長時間的反覆憋尿除了細菌感染，也可能引起泌尿道結石、尿液滯留造成逆流，最後導致腎功能惡化。

預防憋尿可以有五招避免：

1.出發前2小時就控制喝水量，開車上高速公路前及過程，避免喝太多水

2.不要喝一些利尿飲料，像是咖啡、茶、可樂，這些含咖啡因的飲料會讓你更快產生尿意

3.看到加油站、休息站，就趕快下車排尿，以免憋尿憋到身體出毛病

4.在車上先備妥如空瓶罐、塑膠袋、集尿器、成人尿布或男性尿套等，情急下可以使用

5.長期服用攝護腺藥物者，記得按時服用藥物

預防泌尿道感染，有四招方法：

1.養成良好的排尿及飲水習慣，出遊前除可先規畫及了解附近景點、休息站及加油站是否有提供廁所

2.平時應多喝水、多吃南瓜子與蔓越莓，食用富含微量元素鋅與硒的南瓜子可保護攝護腺、減緩攝護腺肥大病程；而富含花青素的蔓越莓也能改善下泌尿道阻塞、降低泌尿道感染，預防泌尿道發炎或感染

3.在車上先備妥如空瓶罐、塑膠袋、集尿器、成人尿布或男性尿套等，情急下可以使用

4.女性於如廁後，沖洗或使用衛生紙擦拭都應由前往後（由陰道往肛門），避免反向將陰道及肛門的細菌帶至尿道口。5.到達目的後可以多喝水多上幾次廁所

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