新年「走村」！虎尾建國眷村保留歷史感 逛市集憶當年

雲林縣虎尾建國眷村見證日治時期到國軍空軍發展歷史，也是台灣少見農村型眷村，縣府獲中央支持，分年分期進行修復工程，己棟、丁棟建築先後獲得建築園冶獎、國家卓越建設金質獎，今忠棟、孝棟及活動中心再傳捷報，獲台灣景觀大獎，為眷村活化喜添好彩頭。

虎尾建國一村在眷舍及景觀建置逐步完工後，吸引許多青年創業者進駐，朝食農、環境教育、創藝及眷村文化等主題發展，可望成為全國最獨特的眷村環境教育與創意美學實踐場域。

文化觀光處長陳璧君說，建國一村面積約16.3公頃，其中，忠棟在日治時期是庫房或馬房，戰後曾作為國軍空軍單身飛行員宿舍，被稱「光桿（光棍）宿舍」，隨時間演進，住過不同家庭，孝棟則由日本軍方所建，戰後是空軍眷舍，原始用途很可能是俱樂部或餐廳，又稱「廚房棟」。

另，活動中心追溯前身是日軍的士官炊所及浴室，戰後成為空軍電台辦公室，到1980年代才變成活動中心，現在是眷村活化的核心基地。

文化觀光處融合老眷舍新舊靈魂，定位忠棟為「特色旅宿」，孝棟為「眷村食堂」，活動中心扮演建國一村「營運中心」角色，修復工程現正進行中，預計年底陸續完工，今其規劃設計打頭陣獲獎，無疑為眷村活化注入一劑強心針。

新春期間，虎尾建國眷村推出限定活動，今日（大年初一）到1月26日（大年初五）舉辦「滿滿市集」，至29日期間每天都有「春聯集字趣」、「童玩大富翁」活動，詳細資訊可至「虎尾建國眷村」臉書粉絲專頁查詢。 雲林縣虎尾建國活動中心是眷村活化的核心基地，現在是「營運中心」角色。圖／雲林縣政府提供 雲林縣虎尾建國眷村全區活化設計示意圖。圖／雲林縣政府提供 雲林縣虎尾建國眷村孝棟建築的原始用途很可能是俱樂部或餐廳，又稱「廚房棟」，縣府活化將其定位為「眷村食堂」。圖／雲林縣政府提供 雲林縣虎尾建國眷村孝棟「眷村食堂」內部保留原構加上新穎設計，活化再造。圖／雲林縣政府提供 雲林縣虎尾建國眷村推出新春系列活動，吸引不少人攜家帶眷走春去。記者陳苡葳／翻攝

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