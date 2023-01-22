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落實預防食品中毒「5要2不」原則 安心飲食過好年

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

農曆春節期間，行政院食品安全辦公室表示，不論是在外宴飲或在家圍爐，都要落實預防食品中毒的五要「洗鮮分熱存，要落實」及二不「山泉與動植，不採食」原則，才能吃得安心又放心，一起度過美好的春節假期。

食安辦指出，民眾調理食品時，要「洗」淨雙手，有傷口要包紮；注意食材新「鮮」度，不過量採買；製備餐點時，生熟食要「分」開處理，並要徹底加「熱」到中心溫度70°C以上；另外，不管是在家未食用完的菜餚，或打包外帶的餐點，都要盡速冷藏保「存」在7°C以下，並記得充分復熱後再享用。

此外，食安辦表示，春節假期出外郊遊踏青時，也要記得不飲用「山泉」水，並且不食用不明的「動植」物，才能開心出門、安心飲食、平安回家。

食安辦表示，衛福部食藥署已製作預防食品中毒相關宣導品，歡迎民眾至食藥署官網「防治食品中毒專區」自行下載利用。

中毒 食安 春節

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