初一好天氣！國道地雷路段公布 晚出門恐一路塞到下午

今天（22日）為大年初一，高速公路局表示，今天清晨4點57分於國1北向127.3K發生1大客車與5小客車追撞事故，占用全車道，事故已於上午8點21排除。上午9點起國5南向南港至頭城段、國1南向楊梅至新竹及國3南向土城至關西段都陸續出現車流，預估到下午4點疏解。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人於下午時段出發。

路況預報員謝東宏表示，今天國5南港至頭城段、國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西段上午9點起將出現車多情形，到下午4點疏解；中部地區，國1南向彰化至埔鹽系統上午9點出現車流，至下午3點疏解、國3南向快官至霧峰、草屯至名間路段上午9點至下午1點有車多情形；南部地區，國1南向大灣至路竹、國10鼎金至燕巢系統今天也有零星車多情形。

高公局表示，昨天(21日)全日交通量為93.5百萬車公里，為年平均平日1.1倍，國5交通量為2.7百萬車公里，與年平均平日約略相同，昨天下午國道壅塞路段包括國3南向香山至西濱(事故)、北向大溪至鶯歌系統(事故)，國1南向竹北至新竹，約下午4點紓解，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局指出，今天凌晨0至5點交通量為9.0百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)2.6倍，預估今天交通量為120百萬車公里。今天清晨4點57分於國1北向127.3K發生1大客車與5小客車追撞事故，占用全車道，其中1大客車及1小客車起火，事故於上午8點21排除，9人受傷(1名重傷、8名輕傷)，2人OHCA，後方回堵3公里，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7點，交通量為14.6百萬車公里。

高公局表示，今天國道相關疏導措施包括，0至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，5至12點封閉國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5點暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。 今天北部地區國道南向部分路段上午9點陸續出現車多情形。圖／高公局提供

商品推薦