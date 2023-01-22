高雄初一拜拜全攻略 逛這地方還可抽iPhone14、大電視

大年初一，不少人選擇至廟宇拜拜，祈求全年好運平安；高雄市燈會首度移師廟宇林立的左營蓮池潭舉辦，並與周邊7大廟宇合作，民眾賞燈會，也可至鄰近廟宇參香祈福，還有機會抽iPhone14、純金打造的金元寶、65吋大電視等大獎。

左營蓮池潭是台灣廟宇密度最高的風景區，周圍廟宇眾多，每逢春節湧入拜拜人潮，深具歷史人文和過年過節氛圍，今年高雄燈會首度移師蓮池潭舉辦，觀光局長高閔琳表示，邀請蓮池潭周邊7大廟宇參與燈會盛事，將打造「史上最濃台灣味」的地方燈會。

蓮潭周邊的廟宇主奉神明各有不同，其中「元帝廟」俗稱左營大廟，主祀北極玄天上帝，巨大的北極玄天上帝像矗立在蓮池潭中，是蓮潭湖景主要特色。「慈濟宮」主祀保生大帝，附設的龍虎塔更是吸引觀光客的知名地標建築。

另「啟明堂」奉祀武聖關聖帝君為主神，廟前的春秋御閣和五里亭延伸至蓮池潭中，是民眾拍照打卡聖地。「洲仔清水宮」主祀清水祖師，最大特色是巨大的清水祖師神像坐鎮廟頂，讓往來遊客一眼就認出廟宇位置。

「埤子頭鎮福廟」主祀福德正神，舊廟身為鎮福社，與鳳山縣舊城城門、拱辰井一同列為國定古蹟；「天府宮」主祀中壇元帥（李哪吒三太子），也俗稱太子爺廟；「鳳邑舊城城隍廟」則主祀鳳山縣城隍勅封顯佑伯。

1月26日農曆初五，高雄燈會開幕當天下午恰逢清水宮遶境，陣頭18衙役也將於燈會開幕式演出。

燈會期間，不僅點亮廟宇建築，元帝廟、慈濟宮、啟明堂、洲仔清水宮、埤子頭鎮福廟、天府宮、鳳邑舊城城隍廟等，均提供黃金打造的元寶、iPhone14與超大液晶電視等獎品，民眾參香亦可抽獎。

此外，觀光局也加碼補助國旅，只要15人以上組團到左營蓮池潭7大廟宇參香祈福和賞燈，並在高雄住一晚，平日加碼補助6千元、假日加碼為5千元，期盼外縣市的民眾看見高雄左營蓮池潭和燈會之美。 高雄左營元帝廟北極玄天上帝像，矗立在蓮池潭中，是蓮潭湖景主要特色。圖／高雄市政府觀光局提供 高雄左營啟明堂前五里亭是民眾拍照打卡聖地。圖／高雄市政府觀光局提供

商品推薦