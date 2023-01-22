把握初一好天氣…明起寒流籠罩全台 這天平地3度挑戰入冬最冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大年初一(22日)各地氣溫升，北舒適、南微熱。初三、四(24、25日)「寒流」籠罩，各地天氣「極寒冷」，台北氣象站將降至7度左右，挑戰入冬以來的最低紀錄，平地最低氣溫也將降至3度左右。

吳德榮指出，初一(22日)晨台灣上空雲層稀少，無降水回波，東南部有少量降雨，截至清晨6點23分各地區平地最低氣溫為北部(新北樹林區)13.4度、中部(台中清水區)13.6度、南部(台南楠西區)13.6度、東部(花蓮壽豐鄉)13.9度。

吳德榮表示，根據最新(21日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，年初一(22日)西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，氣溫升，北舒適南微熱、各地早晚微冷。各地區平地氣溫為北部13至25度、中部14至29度、南部14至30度、東部14至27度。

他指出，根據最新各國模式模擬顯示，年初二(23日)上午仍偏暖，下午起強冷空氣逐漸南下，氣溫下降；北東轉有雨，中南部晴時多雲。初三、四(24、25日)「寒流」籠罩，各地氣溫明顯偏低，天氣「極寒冷」，台北氣象站將降至7度左右，挑戰入冬以來的最低紀錄，平地最低氣溫也將降至3度左右。迎風面1500公尺以上高山(太平山、拉拉山、合歡山等)將降至零下，水氣快速減少，但仍有局部少量飄雪機率，大台北及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。

他也說，根據最新各國模式模擬顯示，年初五(26日)冷空氣減弱、天氣回暖，西晴東偶零星雨。初六(27日)至連假最後一天(29日)又有一波相當強的冷空氣南下，比前波稍弱、但仍可能是另一波「寒流」，秉性偏乾，應持續觀察。

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