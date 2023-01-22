大年初一把握好天氣出遊 明起寒流襲各地恐連凍4天

今天(22日)是大年初一，中央氣象局表示，今台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，也是北部地區春節連假天氣最好的一天，適合民眾出遊。明天(23日)鋒面通過及寒流南下，晚間起各地氣溫明顯下降，初三北部地區平均將下探8度，並一路影響至初五。

根據氣象局資料顯示，今天北部地區平均溫度約為16至23度、中部地區為16至27度、南部地區約17至29度、東部地區為16至24度。明起寒流南下，各地氣溫逐漸下降，初三起北部地區平均低溫下探8度，中南部地區有接近10度左右低溫機率。

氣象局表示，明天鋒面通過及寒流南下，東半部地區有局部短暫雨，北部地區將轉為局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；晚間起各地氣溫明顯下降。初三至初五清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，另外，初三、初四中部以北及東北部高山有局部降雪機率，山區道路需慎防結冰或路面濕滑的現象。

氣象局指出，初五白天起寒流減弱，氣溫回升，初五、初六各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。初七另一波大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，氣象局表示，今天清晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度，桃園市、台中市已出現能見度不足200公尺的現象，並發布濃霧特報，影響時間至今天上午，提醒民眾留意。

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