快訊

千萬別吃稀飯！大年初一「開正」 早餐這樣吃一整年都好運

初一憾事！國道1號苗栗頭屋段統聯追撞轎車「陷火海」 致2死9傷

把握初一好天氣…明起寒流籠罩全台 這天平地3度挑戰入冬最冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大年初一把握好天氣出遊 明起寒流襲各地恐連凍4天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，也是北部地區春節連假天氣最好的一天，適合民眾出遊。本報資料照
今台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，也是北部地區春節連假天氣最好的一天，適合民眾出遊。本報資料照

今天(22日)是大年初一，中央氣象局表示，今台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，也是北部地區春節連假天氣最好的一天，適合民眾出遊。明天(23日)鋒面通過及寒流南下，晚間起各地氣溫明顯下降，初三北部地區平均將下探8度，並一路影響至初五。

根據氣象局資料顯示，今天北部地區平均溫度約為16至23度、中部地區為16至27度、南部地區約17至29度、東部地區為16至24度。明起寒流南下，各地氣溫逐漸下降，初三起北部地區平均低溫下探8度，中南部地區有接近10度左右低溫機率。

氣象局表示，明天鋒面通過及寒流南下，東半部地區有局部短暫雨，北部地區將轉為局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；晚間起各地氣溫明顯下降。初三至初五清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，另外，初三、初四中部以北及東北部高山有局部降雪機率，山區道路需慎防結冰或路面濕滑的現象。

氣象局指出，初五白天起寒流減弱，氣溫回升，初五、初六各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。初七另一波大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷，東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，氣象局表示，今天清晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度，桃園市、台中市已出現能見度不足200公尺的現象，並發布濃霧特報，影響時間至今天上午，提醒民眾留意。

氣象局 寒流 低溫

延伸閱讀

春節連假兩階段冷空氣來襲 這天溫度恐一夜驟降13度

春節兩波冷空氣 初二起3天強烈冷氣團或寒流籠罩 高山有降雪機率

春節天氣變化大！吳德榮：下周極寒冷直逼寒流 低溫下探6度

冷高壓將從北極圈直接南下 鄭明典：可能影響初二以後的天氣

相關新聞

把握初一好天氣…明起寒流籠罩全台 這天平地3度挑戰入冬最冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天大年初一(22日)各地氣溫升，北舒適、南微熱...

海象不佳 初三、初四台東往返綠島蘭嶼船班全數停航

受東北季風影響，預估海象不佳，航港局東部航務中心今天指出，1月24（大年初三）、25日（初四），台東富岡往返綠島船班全數...

大年初一把握好天氣出遊 明起寒流襲各地恐連凍4天

今天(22日)是大年初一，中央氣象局表示，今台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨...

年初一地牛翻身！宜蘭外海規模3.5地震 最大震度宜蘭縣3級

根據中央氣象局最新資訊，22日6時13分發生芮氏規模3.5地震，地震深度12.4公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方41.7...

把握好天氣 明起寒流下探8度

隨著東北季風減弱，今天氣溫明顯回升，不過氣象局提醒，明天、初二入夜後，將有寒流南下，最冷時間點落在初三晚間到初四清晨，中...

國道出遊潮 8地雷路段

昨天是除夕，國道路況大致順暢，不過高公局表示，國道今恐將湧現出遊潮，全日交通量為一二○百萬車公里，為平日年平均八十八百萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。