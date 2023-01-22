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年初一地牛翻身！宜蘭外海規模3.5地震 最大震度宜蘭縣3級

中央社／ 台北22日電
根據氣象局資訊，22日6時13分發生規模3.5地震，深度12.4公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方41.7公里，最大震度宜蘭縣3級。圖／取自氣象局官網
根據氣象局資訊，22日6時13分發生規模3.5地震，深度12.4公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方41.7公里，最大震度宜蘭縣3級。圖／取自氣象局官網

根據中央氣象局最新資訊，22日6時13分發生芮氏規模3.5地震，地震深度12.4公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方41.7公里（位於臺灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。

宜蘭 地震 氣象局

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