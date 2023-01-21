快訊

新港奉天宮中斷2年再辦搶頭香 他滑壘進廟拔得頭籌

過年前報喜「終於懷孕」卻惹婆婆不高興 人妻猜3原因：現在不是時候

不會做年菜？上食藥署官網看食譜 煮出「總舖師」佳餚

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
年菜示意圖。聯合報系資料照
年菜示意圖。聯合報系資料照

農曆春節是家人團聚的重要節日，行政院食品安全辦公室表示，不論自備年菜、訂購年菜或餐廳圍爐用餐，都要注意飲食衛生，食安辦持續推廣「餐飲衛生安全」、「正確選用食材」及「食得安心」的觀念與精神，鼓勵民眾選用當季或台灣在地新鮮食材入菜，搭配適當調味，人人都可輕鬆做出衛生、美味、無負擔的年菜料理。

食安辦提醒，民眾應注意「處理食品前，要以肥皂洗淨雙手」、「食材要新鮮」、「生熟食要分開處理，避免交叉汙染」、「餐點要徹底加熱」及「要注意保存溫度」等原則。

食安辦表示，民眾若到店鋪購買烹調好的年菜，要留意店舖的環境衛生情況，切勿購買來歷不明、發出異味或外觀異常的菜餚。若買回來的菜餚已經冷卻，可放在冷藏庫儲存，且應將溫度控制在7℃以下；若要冷凍儲存，則應將溫度維持在-18℃以下，才能有效達到冷藏或冷凍目的。

食安辦指出，衛福部食藥署有收錄歷年主廚們精心設計的年菜，彙集成典藏年菜食譜，內容包含中、西式及葷、素食年菜，並教大家安全衛生的烹調方式及選購新鮮食材的訣竅，讓民眾可以輕鬆在家煮出「總舖師」級的美味佳餚。

歡迎民眾至食藥署官網「出版品>圖書」，或到食藥署食品衛生安全課程資訊管理系統「學習資源>出版品」下載食譜電子檔。

年菜 食安

延伸閱讀

動物也吃美味年菜 新竹動物園初一起發限量年畫

過年就是要吃爆！必吃＋討厭年菜「他們」居然都上榜？

訂年菜小年夜還未到貨 北市消保官：調查有205人受害

年菜如何健康吃？ 醫授「6大飲食技巧」讓您健康快樂過好年

相關新聞

海象不佳 初三、初四台東往返綠島蘭嶼船班全數停航

受東北季風影響，預估海象不佳，航港局東部航務中心今天指出，1月24（大年初三）、25日（初四），台東富岡往返綠島船班全數...

除夕大樂透頭獎槓龜 兔年第一天獎金上看1.3億元

除夕夜(21日)是虎年的最後一次開獎，台彩表示，本日開獎的第112000007期大樂透頭獎無人中獎，頭獎獎金5559萬元...

長假藥品要備足 居家用藥注意3原則

春節連假到來，親朋好友間難免過度飲酒、大量進食，腸胃負擔過大易引起不適，甚至隔日宿醉頭痛。藥師公會全聯會建議，迎接長假，...

大樂透頭獎摃龜下期上看1.3億 春節大紅包剩303組

台灣彩券公司表示，今天開出的第112000007期大樂透頭獎無人中獎，獎金累入次期，22日開獎的大樂透頭獎預估上看新台幣...

不會做年菜？上食藥署官網看食譜 煮出「總舖師」佳餚

農曆春節是家人團聚的重要節日，行政院食品安全辦公室表示，不論自備年菜、訂購年菜或餐廳圍爐用餐，都要注意飲食衛生，食安辦持...

大樂透頭獎槓龜 下期上看1.3億元

大樂透第111007期今晚開獎，頭獎未開出，下期（1/22）預估銷售3億元，頭獎上看1.3億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。