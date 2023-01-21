不會做年菜？上食藥署官網看食譜 煮出「總舖師」佳餚

農曆春節是家人團聚的重要節日，行政院食品安全辦公室表示，不論自備年菜、訂購年菜或餐廳圍爐用餐，都要注意飲食衛生，食安辦持續推廣「餐飲衛生安全」、「正確選用食材」及「食得安心」的觀念與精神，鼓勵民眾選用當季或台灣在地新鮮食材入菜，搭配適當調味，人人都可輕鬆做出衛生、美味、無負擔的年菜料理。

食安辦提醒，民眾應注意「處理食品前，要以肥皂洗淨雙手」、「食材要新鮮」、「生熟食要分開處理，避免交叉汙染」、「餐點要徹底加熱」及「要注意保存溫度」等原則。

食安辦表示，民眾若到店鋪購買烹調好的年菜，要留意店舖的環境衛生情況，切勿購買來歷不明、發出異味或外觀異常的菜餚。若買回來的菜餚已經冷卻，可放在冷藏庫儲存，且應將溫度控制在7℃以下；若要冷凍儲存，則應將溫度維持在-18℃以下，才能有效達到冷藏或冷凍目的。

食安辦指出，衛福部食藥署有收錄歷年主廚們精心設計的年菜，彙集成典藏年菜食譜，內容包含中、西式及葷、素食年菜，並教大家安全衛生的烹調方式及選購新鮮食材的訣竅，讓民眾可以輕鬆在家煮出「總舖師」級的美味佳餚。

歡迎民眾至食藥署官網「出版品>圖書」，或到食藥署食品衛生安全課程資訊管理系統「學習資源>出版品」下載食譜電子檔。

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