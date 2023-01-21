長假藥品要備足 居家用藥注意3原則

春節連假到來，親朋好友間難免過度飲酒、大量進食，腸胃負擔過大易引起不適，甚至隔日宿醉頭痛。藥師公會全聯會建議，迎接長假，民眾務必備妥常備藥品。食藥署也提醒，民眾居家用藥，記得正確用藥原則，平平安安過年團聚。

食藥署今提醒，民眾要用藥前，首先，務必主動告知醫師或藥師病況，包括是否對特定藥物過敏；女性則需告知是否（或可能）懷孕、準備懷孕或正在哺乳母乳等，供醫師或藥師評估，避免重複用藥或藥品交互作用，保障自身用藥安全。

其次，用藥前也記得標示要看清楚。食藥署建議，外盒或仿單（說明書）的相關注意事項，不要馬上將外盒或是說明書丟掉，才能清楚知曉藥品名稱、成分、用途（適應症）、用法用量、注意事項、副作用或警語、保存方法等。

最後，民眾應遵循醫囑按時用藥，切勿擅自過量或減量使用，亦不可有過年吃藥會犯忌諱的想法而自行停藥。食藥署提醒，用藥後應關心身體變化，假如在用藥期間發生「疹」、「破」、「痛」、「紅」、「腫」、「燒」等藥物過敏6大前兆症狀，要立即攜帶正在服用的藥袋或用藥紀錄單回診就醫，讓醫師知道您用了哪些藥品。另外服用數日後，症狀如不見好轉，或更加惡化，也應儘速就醫。

藥師公會發言人黃彥儒提醒，民眾若來不及在春節假期前備妥藥品，全台各縣市逾4,000家社區藥局，在連假期間仍有營業。民眾可至健保署網站查詢，醫事機構長假營業時段（首頁＞健保服務＞健保醫療服務＞院所查詢＞健保特約醫事機構查詢），以免撲空。

若民眾確診，有需要領用口服抗病毒藥物。黃彥儒表示，可以至疾管署網站查詢，全國約有600家藥局在連假期間，發放口服抗病毒藥物，但「除夕（1/21）、初一（1/22）、初二（1/23）」大多藥局休息不營業，其餘時間則是依照各藥局公告時間營業。

食藥署再次呼籲，當選擇購買藥品時，應由合法醫療機構、藥局或藥粧店取得，千萬不要購買及使用來路不明、標示不清、誇大療效或未經核准的藥品，更不要購買地攤、夜市或遊覽車上所販賣的藥品，才能健康過好年。

商品推薦