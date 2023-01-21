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除夕大樂透頭獎槓龜 兔年第一天獎金上看1.3億元

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
大樂透開獎示意圖。報系資料照／記者季相儒攝影
大樂透開獎示意圖。報系資料照／記者季相儒攝影

除夕夜(21日)是虎年的最後一次開獎，台彩表示，本日開獎的第112000007期大樂透頭獎無人中獎，頭獎獎金5559萬元累入次期，壬寅兔年大年初一(22日)開獎的大樂透頭獎預估上看1.3億元。

大樂透今晚加開的9個春節紅包中獎號碼依大小順序分別為01、10、15、21、23、28、40、46和47，本期共開出28組，總中獎注數達34注，其中一注獨得百萬獎金的有22組，另有6組為兩注均分，每名中獎人各分得獎金50萬元。

開出本期春節大紅包獎項的投注站共34家，其中，位於高雄市苓雅區的｢大興金香鋪｣昨天(20日)才剛開出該店累計的第11注春節大紅包，今晚再度開出大獎，本屆累計已開出12注春節大紅包獎項，持續締造單店累計開出最多注春節大紅包獎項的紀錄。

開在台中市沙鹿區的「轉轉運彩券行」及台中市霧峰區的「有錢尚好樂透站」，都曾在2021年間開出過大樂透頭獎，中獎金額分別為3.6億元及5.4億元，今晚也各開出1注春節大紅包獎項。

統計到今晚為止，360組100萬元的春節大紅包獎項累計已送出57組，還有303組百萬大獎待送出，大年初一開獎的大樂透頭獎上看1.3億元，並將繼續加開9個獎號，民眾除了有機會贏得兔年的第一個億元頭獎外，還可以對加碼的春節大紅包獎項。

大樂透 紅包 春節

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