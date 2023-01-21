初一恐現出遊潮 蘇花路廊預估清晨5時就塞車

建築做得好，城市是彩色的；建築單調無趣，城市就變黑白的。荷蘭第二大城市鹿特丹十幾年來的幡然巨變，特色建築功不可沒，也為這座接受新建築思維的城市帶來無限商機與活力，「大祕寶」就是從主事者到建築師對城市的遠見。

2023-01-21 16:28