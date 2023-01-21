初一恐現出遊潮 蘇花路廊預估清晨5時就塞車
今天是除夕，不過國道、省道的路況都算順暢，交通部公路總局表示，明天初一，部分銜接國道及新春參拜熱點周邊路段將陸續出現車潮，預估上午8時起，包含台64線接國3中和交流道、台65線土城接國3土城交流道，台74線台中環線接國3交流道等路段，南下將有車多壅塞情形，另台2線關渡路段及福隆~大里路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段，預計全日有走春車潮出現。
公路總局也提到，台9線蘇花公路南向，預計自明天上午5時起，於蘇澳端、東澳隧道、東澳至南澳、南澳市區及觀音隧道北端，有車多壅塞情形並持續至傍晚，蘇澳地區南向將機動實施大客車優先道。
公路總局表示，建議民眾可搭乘國道客運北花線，除享有票價優惠，明天清晨4時至下午5時，實施台9線蘇花路廊雙向禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，有效縮短行車時間，歡迎多加利用。
公路總局也提到，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今截至中午12時，西部國道客運共計行駛2010班次，疏運2萬7398人；東部國道客運路線共計行駛539班次，疏運6465人。明天西部國道客運尚有74.5%空位，東部國道客運尚有90.28%空位，歡迎有搭乘需求民眾多加利用。
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