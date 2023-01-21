除夕下午返鄉國道車潮湧現 回堵易追撞應注意

今日除夕返鄉車潮逐漸湧現，國道警察局第七大隊推估，下午時段中部路段車流較大，可能會有回堵情形，此時車輛走走停停容易發生追撞事故，提醒用路人隨時注意車前狀態，若有精神不濟情況，建議至服務區稍作休息再上路。

春節期間，國道公路警察局第七公路警察大隊在清水服務區設置機動守望勤務，提供用路人問路諮詢、受理報案、急難救助及事故處理等服務，請有需求民眾多加利用，希望帶給返鄉民眾一個安心、安全的美好旅程。

第七大隊呼籲，「安全距離保持好，養足精神上國道」，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。 國道警察局第七大隊推估，下午時段中部路段車流較大，可能會有回堵情形，若駕駛有精神不濟情況，建議至服務區稍作休息再上路。圖／國道公路警察局第七公路警察大隊提供

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