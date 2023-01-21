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經濟部：春節期間國內民生用液化石油氣供應充裕
桶裝瓦斯(液化石油氣)為民生重要必需品，經濟部表示，上游供應來源中油及台塑石化新春期間供應量充足無虞，請桶裝瓦斯各級供應業者及消費大眾放心。
能源局表示，預估2023年1月份(含春節期間)國內桶裝瓦斯需求量約10.7萬公噸，中油及台塑石化預估自產、進口加上庫存之供給量約可達26.3萬公噸，可充分供應國內桶裝瓦斯市場需求，兩家公司並已安排春節期間桶裝瓦斯灌裝作業時段，以利各級供應業(經銷業及分裝業)提氣，滿足國內下游業者及消費大眾用氣需求。
為服務民眾有關桶裝瓦斯相關問題，能源局設有民眾諮詢服務專線02-2752-7787，由專人提供相關服務。
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