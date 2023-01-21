除夕可以這樣過… 到暖洋洋墾丁圍爐、與海生館魚兒守歲

隨著觀念改變，愈來愈多年輕世代拋開傳統禮俗包袱，除夕夜選在外地吃圍爐餐、守歲兼旅遊度假；不少家庭就選擇到冬季氣候相對溫暖的屏東墾丁過「暖烘烘的除夕」，墾丁旅宿今天住房率約八成， 高檔飯店民宿幾乎客滿，也有人開露營車在星光下圍爐；還有30多個家庭選在國立海生館圍爐夜宿，與魚兒、企鵝、白鯨一起守歲，烙上最難忘的除夕印記。

墾丁五星級的凱撒、夏福和福華度假飯店，今天除夕日住房都近滿房，自助餐還要分上、下半場兩個用餐時段；墾丁福華度假飯店總經理張積光說，愈來愈多的年輕世代家庭，選擇到觀光度假勝地過除夕、圍爐守歲兼度假，冬季氣候暖和、空氣清新的墾丁，又是優先選擇，甚至可下沙灘玩水，雖然春節度假花費不少，不少家庭仍認為很值得。

「好天氣讓人心情好！」墾丁一家民宿老闆廖國慶說，全台地理位置最南的墾丁，冬天依然是陽光普照的暖天氣，今天最高溫攝氏27度，熱到要開冷氣，和濕冷的中北部相較，堪稱全台最佳的避寒地，不少家庭選擇來墾丁包棟過除夕，他也為房客準備應景又豐盛的圍爐餐，價位是平日的倍餘，但每年都有類似的客群來墾丁過暖呼呼的除夕。

「墾丁碧海藍天、婆娑椰林熱帶島嶼風情，讓人心情頓時放鬆！」住台北的吳姓遊客帶雙親和妻兒南下墾丁包棟過除夕，他說，白天帶著孩子衝沙灘、遊景點， 晚上一家人聚餐圍爐、發紅包、守歲，家人的心更緊密連結了。住新竹的陳姓男子和好友各開1輛休旅車載家人到墾丁露營，兩家人紮營開心戲水、堆沙，晚上在星光下吃烤肉圍爐餐，互道新年快樂。