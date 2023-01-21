清潔大廠老董春節展示收藏絕版玩具 辦產品最低價特賣

清潔大廠古寶無患子生技公司老董王高榮，明天起春節連假在台南安定無患子故事館展示收藏多年的台灣傳統古玩、公仔、軌道車與絕版模型車讓大家參觀，還辦自家商品限量特賣會，以遠低通路最低價回饋消費者。

王高榮表示，特賣是配合春節回饋消費者也讓大家開心過年，錯過就只好等明年了。而他平常就在故事館展出部分收藏多年的公仔、絕版小汽車，常有遊客遠道而來，今年因忙著年前趕出貨到國外，這幾天好不容易張羅完成展示擺設。

故事館外廣場有台灣早期民眾DIY娛樂的滾鐵圈、罐頭獨輪車、魯班榫、跳橡皮筋等簡易遊樂器材，也有兔子造型手工皂DIY，可體驗天然無患子搓洗清潔，還展示古早榨麻油油車。

王高榮這次開箱收藏多年的美國職棒大聯盟、日本職棒阪神虎、隱藏版反恐車隊、日本警察車隊、霹靂遊俠復古小汽車等絕版小汽車，還展出他收藏的「日本動漫公仔」海賊王、鬼滅之刃、美少女戰士等，期待「獨樂樂不如眾樂樂」，春節大家開心過年，也歡迎同好來交流。

無患子故事館春節活動22日到28日（大年初一至初七）上午9點至下午5點。消費者關心的特賣會，單筆消費滿500元起送限量小禮品，王董保證價位絕對比坊間通路優惠，物超所值，消費者可把握機會參觀。 清潔大廠古寶無患子生技老董王高榮春節期間展示收藏絕版玩具。圖／王高榮提供 清潔大廠古寶無患子生技老董王高榮春節期間辦自家產品最低價特賣會。圖／王高榮提供 清潔大廠古寶無患子生技老董王高榮春節期間展示收藏絕版玩具。圖／王高榮提供 清潔大廠古寶無患子生技老董王高榮春節期間展示收藏絕版玩具。圖／王高榮提供 清潔大廠古寶無患子生技老董王高榮春節期間展示收藏絕版玩具。圖／王高榮提供 清潔大廠古寶無患子生技老董王高榮春節期間辦自家產品最低價特賣會。圖／王高榮提供 清潔大廠古寶無患子生技老董王高榮春節期間辦自家產品最低價特賣會。圖／王高榮提供 清潔大廠古寶無患子生技老董王高榮春節期間展示收藏絕版玩具。圖／王高榮提供

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