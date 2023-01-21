除夕不平安！國道上午一連3起車禍 車流最長回堵2公里
今天是除夕，不過國道上午並未出現明顯返鄉車潮，根據高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為32.0百萬車公里，預估今日交通量為90百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、南屯至王田，其餘路段均能維持行車順暢。
不過高公局也提到，今日上午接連發生3起國道車禍，先是上午10時28分於國1南向188公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時33分排除，造成後方車流回堵1公里；10時51分於國1南向183.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時59分排除，造成後方車流回堵1公里，11時00分於國1南向196.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外車道，於上午11時04分排除，造成後方車流回堵2公里，均導致車輛回堵影響整體車流。
高公局表示，預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
高公局提醒，民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。另務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。為避免塞車分散車流，呼籲連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言