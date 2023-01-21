除夕不平安！國道上午一連3起車禍 車流最長回堵2公里

今天是除夕，不過國道上午並未出現明顯返鄉車潮，根據高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為32.0百萬車公里，預估今日交通量為90百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、南屯至王田，其餘路段均能維持行車順暢。

不過高公局也提到，今日上午接連發生3起國道車禍，先是上午10時28分於國1南向188公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時33分排除，造成後方車流回堵1公里；10時51分於國1南向183.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內車道，於上午10時59分排除，造成後方車流回堵1公里，11時00分於國1南向196.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外車道，於上午11時04分排除，造成後方車流回堵2公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局表示，預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國5南向南港系統-頭城等路段，建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局提醒，民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。另務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。為避免塞車分散車流，呼籲連假出外旅遊民眾：「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」

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