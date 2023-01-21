最冷時間點曝光！ 春節2波冷空氣 北台灣下探6度

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聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
史上最長10天春節連假昨正式展開，不少民眾都很關心春節天氣情況。圖/擷取自吳聖宇臉書
史上最長10天春節連假昨正式展開，不少民眾都很關心春節天氣情況。圖/擷取自吳聖宇臉書

史上最長10天春節連假昨正式展開，不少民眾都很關心春節天氣情況，天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書上表示，昨天小年夜，受到東北季風增強影響，包括大台北、宜蘭、花蓮一帶都有下雨的情況，一整天的溫度感覺都比較濕濕涼涼。

吳聖宇說，今天除夕(21日)白天期間東北季風雖然有逐漸減弱趨勢，但是因為大陸華南有些雲雨區將在上半天會通過北台灣，因此在苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶中午以前仍是陰天有短暫陣雨天氣，下半天開始隨著雲雨區向北離開北台灣上空，東北季風也逐漸減弱，北台灣的降雨將會減少下來，逐漸轉為多雲到陰天氣，到了今晚預估只剩下東北角、宜蘭一帶還有些局部短暫陣雨機會，其他各地應該都是多雲或晴的天氣。

吳聖宇表示，隨著東北季風逐漸減弱也有利於溫度回升，北部、東北部白天高溫將回升到19-21度，中部及花東地區高溫21-24度，南部高溫可到24-27度，夜晚到明天清晨在中部、北部、東北部空曠地區低溫14-16度，雲層較少輻射冷卻作用明顯的話，局部地區可能降到12-14度間，南部及花東地區低溫16-19度，空曠地區可能降到15度上下，中南部的日夜溫差變化大，早出晚歸的朋友請多加注意。

吳聖宇表示，明天大年初一(22日)東北季風明顯減弱，除了東北角、宜蘭還有花東沿海一帶仍有些局部短暫陣雨機會外，其他地方都是多雲或有陽光的天氣，適合到戶外走春或是拜年，不過西半部地區清晨有霧出現的可能性，提醒外出行車的朋友可能要注意安全。

氣溫方面，各地溫度再回升，北部、東北部白天高溫將回升到22-24度，中部及花東地區高溫24-26度，南部地區高溫可以到26-28度，各地都比較溫暖，夜晚清晨中部、北部、東北部低溫15-17度，空曠地區仍可能降到14度以下，南部及花東地區低溫18-20度，空曠地區可能降到15-16度，中南部的日夜溫差變化還是比較大。

吳聖宇提醒，後天大年初二(23日)東北季風又將逐漸增強，同時大陸華南有雲雨帶東移，台灣附近水氣增多，迎風面的北部、東半部降雨機會再度增加，轉為多雲或陰有短暫陣雨天氣，中部、南部雲量也會增多，大致為多雲天氣，山區可能有局部短暫陣雨，北台灣溫度有逐漸下降轉涼的趨勢，其他地方的溫度則沒有明顯變化。

吳聖宇表示，從年初二晚上開始，一波強冷空氣即將報到，目前的預報資料來看有機會達到寒流等級，並且會持續影響到年初三、初四(24-25日)，各地溫度驟降，尤其是初三晚間到初四清晨，中部、北部、東北部空曠地區低溫可能下探6-8度，都會地區也將降到10度或以下，南部、花東空曠地區低溫也將會降到10-12度間，應該會感受到相當明顯的寒意，最快要到初四白天溫度會略回升，但是真正有感的回溫可能要等到年初五(26日)白天才會比較明顯，提醒大家務必要留意溫度上的劇烈變化。

吳聖宇說，冷空氣南下過程中也會有大陸華南東移的水氣要通過，初三(24日)北部、東半部仍持續有短暫陣雨，天氣較濕冷，中部、南部雲量偏多，中北部高山地區有局部冰霰或是道路結冰的機會，初四(25日)水氣逐漸通過後，空氣較為轉乾，東半部仍有較多的雲量及局部小雨或飄雨，西半部則是多雲到晴的天氣，轉趨較為乾冷的型態。

吳聖宇表示，初五(26日)強冷空氣減弱，空氣仍較偏乾，東半部多雲有局部小雨或飄雨，西半部多雲到晴，清晨有局部霧發生機會，各地溫度回升。初六(27日)起可能又會有下一波冷空氣要南下，台灣附近東北季風再度增強，並且預估會持續影響到假期最後兩天(28-29日)，迎風面地區的降雨機會提高，溫度下降，目前來看這波冷空氣的強度也不弱，預估又會是一次冷氣團或以上等級的影響。

東北季風 低溫 春節

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