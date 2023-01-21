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除夕蘇花路廊順暢 公總預估明天南下車潮最高峰

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台9線崇德段今天車流少，交通順暢。圖／新城警分局提供
台9線崇德段今天車流少，交通順暢。圖／新城警分局提供

今天是除夕，許多民眾已提前返鄉，截至上午10點，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮車流量為6538輛，北上花蓮往宜蘭為779輛，上午仍有出現些許南下車流，整體交通順暢。公路總局預估，明天大年初一白天蘇花路廊南下車潮會達到最高峰，請民眾在非尖峰時段上路避開車潮。

公路總局第四區養護工程處統計，今天上午6點南下最高量達1小時958輛，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下旅行時間約74分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約68分，預估今天蘇花路廊南下車流尚有6000輛。

第四區養護工程處指出，明天大年初一是春節連假南下車潮最高峰，請用路人提前規畫於今日或延後至23日（初二）、24日（初三）南下，並避開車多時段；明天蘇花路廊南下，預估全日交通量約1萬8700輛次，車多壅塞時段為上午5點至下午4點。

新城警分局表示，台9線145公里處、克尼布東路南下有一陣一陣車流，行車秩序良好；台9線崇德段南、北下車流正常，交通順暢。

花蓮車站長楊舜安表示，昨天小年夜返鄉最高峰，在花蓮下車約有1萬5千名，上車的旅客也有9千名，今天上午維持一定的量，下午旅客會減少；返工的部分，在大年初三、初四及初五是旅客高峰，目前北上列車除了26、27日（初五、初六）座位比較滿外，其餘班次都還有空位。

楊舜安說，今年春節假期很長，以往年10天的假經驗來看，旅客會自動分流，且今年台鐵運能大幅提升，加入3000型列車，等於1班列車多了100多個座位，加班車也足夠，整體購票率維持50％左右。

台9線145公里處、克尼布東路上午有出現些許南下車流，整體交通順暢。圖／新城警分局提供
台9線145公里處、克尼布東路上午有出現些許南下車流，整體交通順暢。圖／新城警分局提供
今天是除夕，許多民眾已提前返鄉，台9線崇德段南、北下車流正常，交通順暢。圖／新城警分局提供
今天是除夕，許多民眾已提前返鄉，台9線崇德段南、北下車流正常，交通順暢。圖／新城警分局提供

蘇花路廊 花蓮 國道 春節

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