快訊

春節洗碗洗到指紋都沒了...五六七年級女性處境大不同

恐罰1萬8？BMW X6 鬼切掀後車廂成「行動拜年車」高雄警方回應了

刮刮樂怎挑？資深玩家曝「選號邏輯」：是有技巧的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邊吃邊聊天噎到食物別拍背 哈姆立克法才能救命

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
施救者站在患者背後呈弓箭步，前腳放在他雙腳間，一手握住另一手拳頭，拳眼向內，兩手置於肚臍與劍突中間施力。圖／台中慈濟醫院提供
施救者站在患者背後呈弓箭步，前腳放在他雙腳間，一手握住另一手拳頭，拳眼向內，兩手置於肚臍與劍突中間施力。圖／台中慈濟醫院提供

春節團聚，老人及小孩吞嚥功能較差，吃東西時邊聊天、大笑或嘻鬧，很容易吸進異物到氣管造成梗塞，台中慈濟醫院急診醫學科醫師莊浩凌提醒，梗塞發生千萬別拍背，馬上使用哈姆立克急救法才能把握黃金時間救命。

莊浩凌提醒，異物梗塞時千萬別拍背，因為可能使異物完全堵塞氣管，導致難以挽救的後果。「異物梗塞的國際求救姿勢是，兩手抓住喉嚨並做嘔吐狀。」莊說，身邊有人做這個動作時，先鼓勵他咳嗽排出異物，若無法咳嗽表示氣管完全堵塞，就要馬上做哈姆立克急救。

噎到者意識清醒時，施救者站在他背後呈弓箭步，前腳放在他雙腳間，一手握住另一手拳頭，拳眼向內，兩手置於肚臍與劍突中間，若是孕婦噎到無法雙手環抱時，擠按部位要移至胸骨下半部。

莊解說，雙手往內、往上施力5次，反覆動作直到梗塞者咳出異物。如果梗塞者因缺氧而意識不清倒地，就要做心肺復甦術，每個循環後，檢查口中是否有異物並清除。

嬰兒急救方式是「頭下腳上」趴在施救者前臂，支撐於大腿，一手托住下顎與頸胸部，另一手掌根背擊兩肩胛骨間5次，扶住嬰兒頭頸，再翻面臉朝上仰臥在前臂且頭低於胸，以兩指對準嬰兒胸骨處按壓5次。反覆施行兩種動作，直到排出異物；如嬰兒昏迷，就改用心肺復甦術，立即送醫。

莊浩凌補充，如果是自己噎到，別慌張，只要找到穩固桌椅，頂住肚臍與劍突的中間處用力推擠，也有急救效果。

哈姆立克法原理是藉由快速擠壓的力道將橫膈膜往上頂，使胸腔內空氣向上沖而排出異物。莊提醒，邊聊天邊吃東西還是要細嚼慢嚥，給老人與小孩吃的食物，最好剪碎再吃，才能享安全。

嬰兒急救方式是「頭下腳上」趴在施救者前臂，支撐於大腿，一手托住下顎與頸胸部，另一手掌根背擊兩肩胛骨間5次，扶住嬰兒頭頸，再翻面臉朝上仰臥在前臂且頭低於胸，以兩指對準嬰兒胸骨處按壓5次。圖／台中慈濟醫院提供
嬰兒急救方式是「頭下腳上」趴在施救者前臂，支撐於大腿，一手托住下顎與頸胸部，另一手掌根背擊兩肩胛骨間5次，扶住嬰兒頭頸，再翻面臉朝上仰臥在前臂且頭低於胸，以兩指對準嬰兒胸骨處按壓5次。圖／台中慈濟醫院提供
嬰兒急救方式是「頭下腳上」趴在施救者前臂，支撐於大腿，一手托住下顎與頸胸部，另一手掌根背擊兩肩胛骨間5次，扶住嬰兒頭頸，再翻面臉朝上仰臥在前臂且頭低於胸，以兩指對準嬰兒胸骨處按壓5次。圖／台中慈濟醫院提供
嬰兒急救方式是「頭下腳上」趴在施救者前臂，支撐於大腿，一手托住下顎與頸胸部，另一手掌根背擊兩肩胛骨間5次，扶住嬰兒頭頸，再翻面臉朝上仰臥在前臂且頭低於胸，以兩指對準嬰兒胸骨處按壓5次。圖／台中慈濟醫院提供
如果是自己噎到，可找穩固桌椅，頂住肚臍與劍突的中間處用力推擠，也有急救效果。圖／台中慈濟醫院提供
如果是自己噎到，可找穩固桌椅，頂住肚臍與劍突的中間處用力推擠，也有急救效果。圖／台中慈濟醫院提供

嬰兒 哈姆立克

延伸閱讀

春節連假如染疫 彰化縣有16家醫院提供視訊診療服務

獨／錢少還得一天內生班表…被迫支援春節防疫 醫護：被當奴隸

感恩於心！救護員從死神手中救命 他連續三年到八里分隊慰問

台南高級救護隊員救回中年大叔 他到隊上當面感謝

相關新聞

國道今預估有5地雷路段 一張圖教你避開塞車

十天春節連假昨開跑，昨天小年夜，國道全日交通量為106.9百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.2倍，國5交...

訂年菜小年夜還未到貨 北市消保官：調查有205人受害

除夕圍爐，許多人選擇預購年菜，方便省時。不過有消費者在Facebook發文，1個月前向「良品開飯」下單，直到20日都沒收...

極寒冷！初二寒流報到 初三、初四平地最低溫恐僅3度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今天清晨北台灣及東半部雲層多；北海岸、大...

初一媳婦不得回娘家？ 教育部籲拋下傳統：想回家就回家

春節連續假期開始，民間習俗認為，出嫁的女兒應於大年初二回娘家，若於初一回家恐將娘家「吃窮」。教育部因應年節，今天在臉書表...

春節一定要放鞭炮？消防署爆竹煙火電子音效 官網可下載

春節期間闔家團圓，內政部特別提醒，使用瓦斯熱水器或爐具要注意保持通風，避免一氧化碳中毒，也呼籲民眾減少燃放爆竹煙火及注意...

蘇花路廊「這時間」大貨車不能走 省道部分路段恐塞車

昨春節連假首日，公路總局表示，僅台2線淡金至紅樹林路段、台3線武嶺橋至大溪路段、台7線大溪路段及台74線快官路段有短暫車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。