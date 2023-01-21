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春節一定要放鞭炮？消防署爆竹煙火電子音效 官網可下載

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國人常在春節期間燃放爆竹煙火，為維護環境品質及人身安全，內政部消防署已製作爆竹煙火電子音效，如有使用需求，可至消防署官網(https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=168&article_id=497)下載。本報資料照片
國人常在春節期間燃放爆竹煙火，為維護環境品質及人身安全，內政部消防署已製作爆竹煙火電子音效，如有使用需求，可至消防署官網(https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=168&article_id=497)下載。本報資料照片

春節期間闔家團圓，內政部特別提醒，使用瓦斯熱水器或爐具要注意保持通風，避免一氧化碳中毒，也呼籲民眾減少燃放爆竹煙火及注意燃放安全，共同守護闔家平安。

內政部表示，去年發生17件一氧化碳中毒事故，其中有16件（94%），是因屋外式熱水器安裝在通風不良場所所致，尤其當瓦斯熱水器或爐具燃燒不完全，就易導致一氧化碳中毒，所以使用時一定要保持空氣流通。

另屋外式瓦斯熱水器，務必要安裝在屋外通風良好的地方，如裝設在陽台，應避免加裝窗戶、遮雨板或晾曬大量衣物而阻礙通風；如家中瓦斯熱水器裝設錯誤，要儘快將熱水器遷移到屋外，或改用有強制排氣功能的瓦斯熱水器，以保護家人安全。

因應國人常在春節期間燃放爆竹煙火，為維護環境品質及人身安全，內政部消防署已製作爆竹煙火電子音效，藉由聲效同樣能達到歡喜熱鬧的效果，並可避免因施放不慎釀災，如有使用需求，可至消防署官網下載

內政部提醒，如要燃放爆竹煙火，為確保安全，應購買附有認可標示的爆竹煙火，遵照產品使用說明施放；不可同時大量串接、堆疊燃放或朝人、車、建築物發射煙火，以保護自身及周遭安全；未滿12歲兒童施放時，大人務必陪同，並禁止燃放飛行類（如沖天炮）、升空類（如小高空）及摔炮類等較具危險性的爆竹煙火。

內政部提醒，使用瓦斯熱水器或爐具要注意保持通風，避免一氧化碳中毒，也呼籲民眾減少燃放爆竹煙火及注意燃放安全，共同守護闔家平安。圖／內政部提供
內政部提醒，使用瓦斯熱水器或爐具要注意保持通風，避免一氧化碳中毒，也呼籲民眾減少燃放爆竹煙火及注意燃放安全，共同守護闔家平安。圖／內政部提供

一氧化碳中毒 內政部 春節

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