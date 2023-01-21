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除夕返鄉車流湧至 國道中部路段局部塞車但比往年改善

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國1中山高從彰化系統交流道彰化交流道間南下路段，今天上午出現大量車流，出局部出現塞車。記者劉明岩／攝影
國1中山高從彰化系統交流道彰化交流道間南下路段，今天上午出現大量車流，出局部出現塞車。記者劉明岩／攝影

今天是除夕，國道中部路段今天上午大致通暢，比往年有改善，警方表示，應是春節連假昨天就開始放假，分散返鄉車潮，不過，國1從王田交流道到彰化交流道間的南下路段，仍出現多車情形，時速約在40公里左右，並有局部塞車

國道中部路段最容易塞車的路段，以國1及國3交會的彰化系統交流道，因車輛匯流，車速變慢，最容易造成塞車，今天上午的塞車也是出現在國1王田交流量與彰化交流道之間，時速約在40到50公里，局部路段甚至出現30公里的「紅色警示」。

國3部分則是霧峰系統到中投公路之間南下路段也出現車多，時速也約在40到60公里之間，局部也出現紅色警示，越接近中午，車流量也越來越多，可能要等到過中午以後，才會紓解。

國道警方表示，儘管局部路段出現塞車情形，但仍比往年好了一些，主要是因昨天就開始放年假，疏散返鄉車潮，加上民眾返家團圓，出遊也相對較少，紓緩車流壓力，同時碰撞事故也大幅減少。

國1中山高從彰化系統交流道彰化交流道間南下路段，今天上午出現大量車流，出局部出現塞車。記者劉明岩／攝影
國1中山高從彰化系統交流道彰化交流道間南下路段，今天上午出現大量車流，出局部出現塞車。記者劉明岩／攝影
國1中山高從彰化系統交流道彰化交流道間南下路段，今天上午出現大量車流，出局部出現塞車。記者劉明岩／攝影
國1中山高從彰化系統交流道彰化交流道間南下路段，今天上午出現大量車流，出局部出現塞車。記者劉明岩／攝影

塞車 國道 春節 春節返鄉

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