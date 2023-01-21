除夕返鄉車流湧至 國道中部路段局部塞車但比往年改善
今天是除夕，國道中部路段今天上午大致通暢，比往年有改善，警方表示，應是春節連假昨天就開始放假，分散返鄉車潮，不過，國1從王田交流道到彰化交流道間的南下路段，仍出現多車情形，時速約在40公里左右，並有局部塞車。
國道中部路段最容易塞車的路段，以國1及國3交會的彰化系統交流道，因車輛匯流，車速變慢，最容易造成塞車，今天上午的塞車也是出現在國1王田交流量與彰化交流道之間，時速約在40到50公里，局部路段甚至出現30公里的「紅色警示」。
國3部分則是霧峰系統到中投公路之間南下路段也出現車多，時速也約在40到60公里之間，局部也出現紅色警示，越接近中午，車流量也越來越多，可能要等到過中午以後，才會紓解。
國道警方表示，儘管局部路段出現塞車情形，但仍比往年好了一些，主要是因昨天就開始放年假，疏散返鄉車潮，加上民眾返家團圓，出遊也相對較少，紓緩車流壓力，同時碰撞事故也大幅減少。
🔯2023年星座運勢一次看
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（上） 白羊感情精彩、巨蟹工作順利
✨ 殺破狼／2023年12星座整體運勢（下） 天蠍職場地位提升、摩羯脫單機會高
✨ 2023年12星座財運「最旺、最窮」排行出爐！獅子恐由富轉貧、白羊薪資有成長
✨ 2023年12星座感情運「最好、最壞」出爐！摩羯感到幸福 天蠍波動激烈
✨ 12生肖「癸卯兔年」運勢排行曝光！易經命理師斷言：「3類人」吉星高照
✨ 2023「星座+血型」48組合運勢排行榜！牡羊這組合終於出頭了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言