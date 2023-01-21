走春「六類物資」務必備妥 4000家藥局春節照常服務

過新年迎新春，新年期間民眾與家人團聚，或到戶外走春，今年是疫情三年以來首度國門開放的春節。先前指揮中心也提醒民眾，務必備妥足夠的家用快篩、口罩等防疫物資。藥師公會全聯會也提醒，「六類物資」務必準備妥當，若來不及準備，10天連假期間各縣市也都有營業的藥師藥局，提供民眾所需。

藥師公會發言人黃彥儒提醒民眾，春節連假較長，務必檢查家中「六類物資」是否皆已備妥：

第一類：新冠、流感、感冒等症狀緩解藥物，包含退燒、止痛、 止鼻水、止咳化痰藥為主。止痛藥的部分，常見的乙醯胺酚(Acetaminophen)成分藥品皆可，基本安全劑量為每顆含量500 毫克，以每次 1 顆、每日4顆為原則。

第二類：口罩與酒精。

第三類：新冠肺炎家用快篩、血氧計、體溫計。

第四類：腸胃藥、暈車藥、過敏用藥以及外用藥膏等旅行常備藥品。

第五類：慢性病用藥，有慢性病史的長者特別需要注意，藥品量是否足夠支應長假期間。

第六類：準備個人簡單藥歷。

黃彥儒提醒，常有民服用一顆止痛藥不見效，就加倍使用，反造成身體負擔，止痛藥常見成分「乙醯胺酚」，作用於中樞神經系統，過量服用恐有肝毒性疾病風險，各類感冒藥都可能含有相關成分，用量務必斟酌，避免過量。若服用後症狀未緩解，可考慮非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）的布洛芬（ibuprofen）等。

黃彥儒指出，1月10日起有若有規劃出國超過1個月者，憑機票影本與切結書，可一次領取3個月的慢箋藥品，以免在海外無藥可用。另外，春節期間出遊，若有長途開車或執行須專注業務工作者，可選購長效型抗組織胺，可改善流鼻涕、打噴嚏與皮膚過敏等症狀外，也較不影響腦部作用，不會引起嗜睡。

出遊常備的暈車藥，黃彥儒則提醒，可於搭機、搭船或搭車前服用，口服建議為搭乘前半小時至1小時服藥，貼片至少搭車4小時前，貼在身體耳後等較無毛髮遮蔽處，且遵循藥品仿單使用，避免過量使用。

若來不及在春節假期前備妥藥品，藥師公會也表示，全台逾4,000家社區藥局，在連假期間仍有營業。民眾可至健保署網站查詢，醫事機構長假營業時段（首頁＞健保服務＞健保醫療服務＞院所查詢＞健保特約醫事機構查詢，以免撲空。

不過，藥師公會提醒，「除夕（1/21）、初一（1/22）、初二（1/23）」大多藥局休息不營業，其餘時間則是依照各藥局公告時間營業。有需要領用到口服抗病毒藥物的確診民眾，也可以至疾管署網站查詢，全國約有600家藥局在連假期間，發放口服抗病毒藥物。

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