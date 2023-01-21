訂年菜小年夜還未到貨 北市消保官：調查有205人受害

除夕圍爐，許多人選擇預購年菜，方便省時。不過有消費者在Facebook發文，1個月前向「良品開飯」下單，直到20日都沒收到貨，不少人打電話、留言都遭店家已讀不回。北市消保官赴良品開飯調查，發現共205人受害，消保官當場要求業者加派人力處理後續事宜。業者也發道歉聲明，也承諾物流逾時未到、商品缺失，都會有補償方案。

有消費者控訴，去年12月16日向良品開飯下單年菜，直到小年夜都尚未收到貨品；官方粉絲專頁還有不少受害人反映沒收到年菜，官方還不度不回訊息、不接電話，讓消費者相當不滿。

北市法務局接獲檢舉後，昨赴良品公司進行調查。消保官龔千雅表示，黃姓負責人向消保官坦言，因原先配合物流公司配送量過載，導致配送遲延，目前共計205件年菜訂單受影響，已緊急請其他物流公司協助配送。

龔千雅說，北市消保官已要求業者加派客服人力，保持客服暢通供消費者查詢目前訂單配送狀況，如消費者尚未收到商品而欲解約，亦可拒收商品交由貨運退回，業者將全額退款。

而良品開飯事後在官方粉絲專頁發布道歉聲明。業者表示，2023所有兔年年菜訂單皆已配送出貨完畢，會再一次簡訊聯絡通知所有受影響客戶的宅配單號與配送狀況。每年除夕前3至5日客服量大，請各位耐心等候，一定負責到底，除夕中午前我們客服會持續回應。

業者承諾，如遇特殊狀況、物流逾時未到、商品缺失等，顧客提供資料後，都會有除退款之外的事後補償方案，例如購物金或商品補償。

業者坦言，這並非第一次在年菜、節令預購期間遇到特殊緊急狀況，但一直以來都維持誠信原則，才能持續多年在宅配市場上服務；未收到的客戶今天前請在耐心等候，仍不滿的客戶一定會負責到底。 北市消保官昨往赴「良品開飯」進行調查，發現有205人到了小年夜都還沒收到預購年菜。圖／北市法務局提供 北市消保官昨往赴「良品開飯」進行調查，發現有205人到了小年夜都還沒收到預購年菜。圖／北市法務局提供

商品推薦