蘇花路廊「這時間」大貨車不能走 省道部分路段恐塞車
昨春節連假首日，公路總局表示，僅台2線淡金至紅樹林路段、台3線武嶺橋至大溪路段、台7線大溪路段及台74線快官路段有短暫車多之情況，其餘路段皆為順暢。
為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局表示，已協調客運業者視人潮機動增班，昨西部國道客運共計行駛5846班次，疏運8萬9161人，疏運人數較111年同期增加7.7%；東部國道客運路線共計行駛1856班次，疏運2萬4908人，疏運人數較111年同期增加62.2%。
公路總局表示，預估今(21)日車潮仍是較集中於銜接國道路段，包含台64線接國3中和交流道路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段，建議用路人出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，以避免塞在車陣中。
另為鼓勵民眾搭乘公共運輸，並透過行車時間的縮短提高公共運輸優勢，台9線蘇花路廊南下方向將於今(21)日5-13時禁止21噸以上大貨車通行並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，以減少隧道路段出現客貨併排行駛之情形，花蓮崇德地區北上亦將機動調整大客車優先道疏導措施。
公路總局表示，已請客運業者於112年春節連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配戴口罩。
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