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過年返鄉早點出發 鼓勵搭乘大眾運輸

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
春節連假期間，交通部提醒民眾需注意下午多有高乘載管制，若要上國道建議清晨或中午後出發。（中央社）
春節連假期間，交通部提醒民眾需注意下午多有高乘載管制，若要上國道建議清晨或中午後出發。（中央社）

過年22日至24日國道南下容易壅塞！針對過年交通狀況，交通部提醒民眾，西部國道在22日（初一）至24日（初三）南向容易塞車，呼籲在早上6點以前、12點以後上國道，國道下午多有高乘載管制；省道則會在鳳鼻到香山、南寮端等地會封閉匝道。春節連假期間另有國道客運票價及轉乘優惠，高鐵與台鐵也會加開班次。

南下要早出發

今(112)年春節連假即將從1月20日開始至1月29日止，共計10天，為歷年來最長之春節連假。交通部今年春節疏運規劃如下：國道將辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日0至5時全線暫停收費等措施。

高公局表示，為減輕尖峰時間國道壅塞的情形，建議出發上國道時間如下：西部國道於初一~初三南向民眾：建議早上6時前或中午12時以後出發；於初三~初五北返民眾：建議南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發，或者延後於初七至初八再出發。


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圖說：春節國道疏運圖（交通部高公局）

下午多有高乘載

交通部路政司司長林福山表示，國道5號於初一~初三南向民眾：建議早上5時前或下午5時以後出發。於初三~初八北返民眾：建議早上9時前出發；省道部分：公路總局指出，台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制21噸以上大貨車通行。

高公局提醒，25日（初四）下午1點到6點，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道將有高乘載管制；24日（初三）到29日（初八）下午3點至晚上8點，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道也會有高乘載管制。


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圖說：春節省道疏運圖（交通部公路總局）

國道客運票價有打折

另外，台61線西濱快速公路於鳳鼻~香山路段將封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉6處平面路口，提升行車效率。為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠(原票價85折、48條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘免費)；

高鐵在過年會加開454班次列車（南下193班、北上261班），總計12天提供2269班次，截至1月10日訂票率已達61.8%，部分尖峰班次已無對號座位。台鐵在疏運期間全線加開各級列車總計499列次，加掛144列次，並加開樹林到花蓮間及七堵到高雄間各40列次區間快車等班次。

航空部分，春節加強疏運期間共計提供2990架次及288834個座位數，目前疏運離峰時段尚有空位；海運在連假疏運期間，台灣本島與離島間8條航線預計開航1345航次，提供總運能287575人次的運能。


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圖說：春節連假大眾運輸。（交通部）

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國道客運 高乘載管制 春節 塞車

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