過年在家請自己 動手做美食不難
過年沒事在家，正是學做菜的好時機！長輩在除夕煮完菜，過年休息不想煮，這時候就應該由後輩動手讓長輩嘗鮮，如果想要吃法式料理或創意台菜，可以參考阿辰師或是Fred的頻道，如果要輕鬆上手無負擔，MASA與RICO都有不錯的點子可以學習。如果要學習中餐的話，還可以到凱毅的頻道取經觀摩。
過年吃豪華西餐
過年家人都會在除夕吃團圓飯，但在新年假期間就比較少在煮，而這時候正是晚輩下除替長輩分憂的好時機。吃完豐盛的年菜後，難免會想要吃點西式料理，如果對於法式料理有興趣的話，旅居歐洲的阿辰師常常在頻道分享如何簡單創作法式料理，還有他在歐洲的料理經驗，他有時也會將台灣小吃法菜化，讓鳳梨酥、滷肉飯蹦出不同的新滋味。
如果想要邊看人家煮飯邊聽笑話，Fred幽默的煮菜風格總讓人會心一笑，雖然有時候他的料理會加太多松露，但從好吃的墨西哥捲、燉牛肉到西班牙海鮮燉飯，他都會在許多步驟說明烹飪的原理，例如煎鴨胸的時候就要多利用鴨胸本身的油，才會有「梅納反應」，煎出來的鴨胸更好吃。
圖說：在法國的台灣廚師「阿辰師」以有趣的口頭禪、創意法式料理獲得觀眾喜愛。（阿辰師臉書）
圖說：廚佛瑞德Fred（左）以好笑的煮飯風格與五花八門的豪華料理著稱（廚佛瑞德Fred臉書）
家常與創意料理
阿辰師與Fred的料理風格都偏向比較複雜，如果想要吃清爽、負擔少的家常菜的話，可參考MASA的頻道。他是日本人，過去曾在飯店擔任主廚，但後來就來到台灣開始拍攝一系列日式與西式料理的影片。影片會用輕快的配樂與舒服的節奏，加上MASA緩慢的日式腔調，詳細的說明每道菜的烹飪方式，包括香煎滑嫩親子丼、和風蒜蝦義大利麵、卷豬肉日式角煮定食、照燒親子雞肉便當都是他的拿手招牌家常菜。
而Fred雖人稱廚佛，但多次與新媒體獎項「走鐘獎」的廚神獎項擦肩而過，而今年強勢壓過廚佛威名的走鐘獎廚神得主就是YoutuberRICO，標榜創意料理的他曾用OREO餅乾製作炸雞，還會復刻經典電影或動漫的好吃料理，如霍爾的移動城堡裡，女主角蘇菲每天利用火焰惡魔卡西法煮出來的經典早餐，還有間諜家家酒裡佛傑家族的豪華套餐，他都能完美的重現。
圖說：擅長家常料理與日式料理的MASA（MASA料理ABC臉書）
吃完主餐換甜點
吃完主餐如果想要吃甜點，可以參考龍龍開烤箱，龍龍會利用影片分享自己製作甜點的心得，還有備料的小撇步，針對新手她也有「烘焙新手系列」影片，讓製作過程相對複雜的甜點可以更快上手。如果想要挑戰比較複雜的甜點，阿辰師在法國認識的好朋友小彤姐就是專業的甜點師，她在IG與阿辰師的頻道都有展現相當了得的手藝，無論是海鹽焦糖起司蛋糕，還是覆盆子大泡芙都難不倒她。
筆者曾與廚師朋友聊天時，詢問過他們對於現在廚師型Youtuber的看法時，許多人都推薦專業的克里斯餐桌，從古早味白菜滷、到金門經典戰地食物炒泡麵，還有濃厚蝦味的番茄義大利麵，他從備料、醬汁到調味、番茄去皮、切洋蔥刀法，還有烹飪時的基本觀念都說明得非常清楚。
圖說：創意料理達人、2022走鐘獎廚神RICO。（瑞可Rico臉書）
圖說：甜點達人龍龍（龍龍開烤箱臉書）
還是想吃中餐
前面介紹的廚師型Youtuber大多是以西餐為主，如果還是想要嘗試傳統中菜、台菜的話，《咦，是凱毅耶!!!》的頻道就有許多選擇，包括海棠花酥、脆溜荔枝肉與香菇肉絲油飯等傳統美食，而他也會拍攝中餐丙檢的刀工示範，包括乾貨、蔬菜、鱸魚與吳郭魚要怎麼處理都有仔細的介紹。
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