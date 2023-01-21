國道今預估有5地雷路段 一張圖教你避開塞車

十天春節連假昨開跑，昨天小年夜，國道全日交通量為106.9百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.1倍。高公局表示，今天直到凌晨5時止，平均交通量為8.6百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之2.5倍；預估今日交通量為90百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為13.1百萬車公里，。

高公局提醒，今日相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局也提到，預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61線替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

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