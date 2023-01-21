快訊

越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」

2023春節紅包行情表曝光！11禁忌犯了小心觸衰

國道今預估有5地雷路段 一張圖教你避開塞車

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。圖/高公局提供
高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。圖/高公局提供

十天春節連假昨開跑，昨天小年夜，國道全日交通量為106.9百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日(2.6百萬車公里)之1.1倍。高公局表示，今天直到凌晨5時止，平均交通量為8.6百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之2.5倍；預估今日交通量為90百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為13.1百萬車公里，。

高公局提醒，今日相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局也提到，預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61線替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

國道 塞車 春節

延伸閱讀

除夕南向交通量將達平日1.2倍 國5恐從早塞到傍晚

小年夜起連10天國道0至5時免收費　一表看國道高乘載、開放路肩、替代道路、即時路況！

天冷健康地雷多 洗腎病友應謹記5大原則

影／墾丁、台東連假住房大復活 屏警提醒避開塞車龜速地雷

相關新聞

國道今預估有5地雷路段 一張圖教你避開塞車

十天春節連假昨開跑，昨天小年夜，國道全日交通量為106.9百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)之1.2倍，國5交...

極寒冷！初二寒流報到 初三、初四平地最低溫恐僅3度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今天清晨北台灣及東半部雲層多；北海岸、大...

除夕返鄉5地雷路段 國五南向最塞

昨天是春節連假首日，也是小年夜，國道一早就湧現車潮，高公局表示，今天除夕為返鄉高峰，全日國道交通量預估為九十百萬車公里，...

年節啖美食 5招健康又享瘦

今天除夕，家家戶戶準備各式各樣的山珍海味慶新年，讓人食欲大開。國健署歷年統計，國人春節過後發胖率高達3成，平均增加2公斤...

初一媳婦不得回娘家？ 教育部籲拋下傳統：想回家就回家

春節連續假期開始，民間習俗認為，出嫁的女兒應於大年初二回娘家，若於初一回家恐將娘家「吃窮」。教育部因應年節，今天在臉書表...

年節避免暴飲暴食 血糖控制穩妥當

今天是團圓除夕佳節，豐盛圍爐年菜，別忘了血糖控制的重要性，豐原醫院建議，糖尿病患者年節飲食以「均衡飲食」為原則，把握血糖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。