極寒冷！初二寒流報到 初三、初四平地最低溫恐僅3度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今天清晨北台灣及東半部雲層多；北海岸、大台北東側及東部海面降水回波較明顯；東北部降雨較明顯。

吳德榮表示，除夕晨中南部仍有較強的輻射冷卻；截至5：03各地區平地最低氣溫：北部(基隆七堵區)12.6度，中部(嘉義東區)10.9度，南部(台南後壁區)11.9度，東部(宜蘭三星、五結鄉)13.6度。

吳德榮表示，根據最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天隨著東北季風減弱，天氣漸好轉，北部陰偶小雨轉多雲時晴，新竹以南晴時多雲，東半部有局部短暫雨；氣溫漸升，北偏涼、南舒適，各地早晚仍偏冷。

氣溫方面，北部13至21度，中部11至26度，南部12至28度，東部14至25度。

吳德榮說，年初一(22日)西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；氣溫再升，北舒適南微熱、各地早晚微冷。

吳德榮提到，根據最新各國模式模擬顯示，年初二(23日)上午仍偏暖，下午起強冷空氣逐漸南下，氣溫下降；北東轉有雨，中南部晴時多雲。初三、四(24、25日)「寒流」籠罩，各地氣溫明顯偏低，天氣「極寒冷」；各國模式又略調強，台北氣象站將降至7度左右，平地將挑戰3度左右的最低氣溫；迎風面1500公尺以上高山(太平、拉拉、合歡…)降至零下，水氣雖快速減少，但仍有局部少量飄雪機率；大台北及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。

吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，年初五、六(26、27日)冷空氣逐日減弱、氣溫回升，天氣好轉、西晴東偶零星雨。初六晚至連假最後一天(29日)又有一波相當強的冷空氣南下，各國模式調整中，影響程度待觀察。

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