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除夕10大禁忌千萬別踩！ 觸犯恐「又衰又窮」一整年

除夕南向交通量將達平日1.2倍 國5恐從早塞到傍晚

東北季風影響 宜蘭縣晚間發布大雨特報

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局今晚針對宜蘭縣發布大雨特報。圖／氣象局提供
中央氣象局今晚針對宜蘭縣發布大雨特報。圖／氣象局提供

東北季風影響，中央氣象局今天晚間針對宜蘭地區發布大雨特報，今晚至明天(21日)上午有局部大雨發生機率，提醒民眾留意。

氣象局 大雨特報 宜蘭

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