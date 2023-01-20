除夕南向交通量將達平日1.2倍 國5恐從早塞到傍晚
今天為春節連假首日，高速公路局表示，各路段交通量大致正常，僅部分事故造成車流回堵，預估全天交通量為100百萬車公里。明天除夕國道南向交通量將達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，國5南向預計早上8點會出現車多情形，一路到下午4點才會疏解。
高公局表示，今天下午1點11分國3南向104.2公里發生2小自追撞佔用內線車道事故，造成回堵2公里；3點52分國1高架南向26.7公里發生1小自客貨車撞內護欄佔用內車道事故，造成回堵4公里；4點05分國1北向302.1公里發生2小客車追撞佔用內車道，造成回堵2公里，事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局指出，明天除夕預估國道交通量為90百萬車公里，與平日年平均(88百萬車公里)相近，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。
高公局表示，明天北部地區國5南向預計早上8點會出現車多情形，一路到下午4點才會疏解；西部國1楊梅至新竹、國3土城至關西段早上9點到下午2點會有車多情形；中部地區國1彰化至埔鹽系統、國3快官至霧峰系統接近中午會有一波壅塞，平均時速約20至40公里；南部地區明天則預估不會有壅塞狀況。
高公局預估，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等，建議南向民眾儘量於下午時段出發。
高公局也說，明天國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
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