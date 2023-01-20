快訊

國家公園驚見超巨大「長出腳的足球」 擁超兇破壞力下場曝光

知名卡通「淘氣阿丹」作者過世 享壽89歲

除夕南向交通量將達平日1.2倍 國5恐從早塞到傍晚

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高公局預估，明天除夕國道南向交通量將達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。圖／高公局提供
高公局預估，明天除夕國道南向交通量將達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。圖／高公局提供

今天為春節連假首日，高速公路局表示，各路段交通量大致正常，僅部分事故造成車流回堵，預估全天交通量為100百萬車公里。明天除夕國道南向交通量將達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，國5南向預計早上8點會出現車多情形，一路到下午4點才會疏解。

高公局表示，今天下午1點11分國3南向104.2公里發生2小自追撞佔用內線車道事故，造成回堵2公里；3點52分國1高架南向26.7公里發生1小自客貨車撞內護欄佔用內車道事故，造成回堵4公里；4點05分國1北向302.1公里發生2小客車追撞佔用內車道，造成回堵2公里，事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局指出，明天除夕預估國道交通量為90百萬車公里，與平日年平均(88百萬車公里)相近，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局表示，明天北部地區國5南向預計早上8點會出現車多情形，一路到下午4點才會疏解；西部國1楊梅至新竹、國3土城至關西段早上9點到下午2點會有車多情形；中部地區國1彰化至埔鹽系統、國3快官至霧峰系統接近中午會有一波壅塞，平均時速約20至40公里；南部地區明天則預估不會有壅塞狀況。

高公局預估，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等，建議南向民眾儘量於下午時段出發。

高公局也說，明天國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

新竹 國道

延伸閱讀

就用這支打通關！除夕圍爐威士忌餐酒搭建議來了

小年夜起連10天國道0至5時免收費　一表看國道高乘載、開放路肩、替代道路、即時路況！

初一必衝！全台量販超市福袋買起來 過年營業時間看這裡

雲林縣各大醫院過年門診表 若瑟醫院只有初一停診

相關新聞

返鄉好塞！國一高雄南下路段4車追撞 一度回堵9公里

今天小年夜，民眾返鄉過年，國道一號南下351.1高雄岡山路段，今午4時17分發生4輛轎車追撞事故，導致內線車道占用，一度...

年初二寒流襲一夜驟降11度 這天清晨最冷下探8度

中央氣象局表示，明天(21日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，桃園以北、東半部地區、恆春半島及馬祖、金門有局部短暫雨...

首個200萬加賓士休旅車高雄刮出 中年男心想事成

台灣彩券公司表示，幸運刮中全國首個200萬元加賓士休旅車的是名中年男子，前陣子買彩券時表示，今年刮刮樂「2,000萬超級...

初一媳婦不得回娘家？ 教育部籲拋下傳統：想回家就回家

春節連續假期開始，民間習俗認為，出嫁的女兒應於大年初二回娘家，若於初一回家恐將娘家「吃窮」。教育部因應年節，今天在臉書表...

不斷更新／春節連假首日車潮湧現 國5南下出現「紫爆」路段

今天為春節連續假期首日，截至目前為止，國道各路段車流順暢。高速公路局預估國道交通量為100百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.1倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

吃巴沙魚恐傷身？ 毒物專家曝不只它有磷酸鹽：攝取多寡才是關鍵

近日台中市連鎖餐飲遭查出販售過期超過1年的巴沙魚等食材後，引起許多人關注「巴沙魚」，一名餐廳老闆在臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」發文呼籲，希望台灣民眾要注意巴沙魚的食安問題，點出巴沙魚背後的恐怖真相。而毒物專家招名威也提醒，常用來泡魚的磷酸鹽不僅會影響鈣離子吸收，長期攝取容易引發腎臟問題，但若從劑量來看「只吃兩三隻巴沙魚」確實不需擔心洗腎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。