年初二寒流襲一夜驟降11度 這天清晨最冷下探8度

中央氣象局表示，明天(21日)東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，桃園以北、東半部地區、恆春半島及馬祖、金門有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨新竹至彰化也有零星短暫雨。初二起寒流南下，北部地區較前一日下降11度，初四清晨北部最低溫更將來到8度。

氣象局預報員曾昭誠指出，明天東北季風減弱，北部、宜蘭地區氣溫明顯回升，新竹以南地區白天溫暖，各地早晚低溫約為15至17度，北部高溫約20度，中南部地區23至25度。初一溫度再上升，各地低溫約16至18度，高溫約24至26度，中南部地區可達27度。雨勢部份，明天桃園以北及東半部地區有雨，新竹到彰化清晨也有零星雨勢，預計明天上午就會緩解。

他表示，初二寒流開始南下，白天還可見太陽露臉，各地仍有20度左右高溫，晚間起明顯降溫，北部地區約降為15度。初三晚間至初四清晨北部及宜蘭山區有降雪機會，初四清晨將來到最低溫，北部約8至10度，中南部及東部地區約10至13度。另外，寒流影響期間，北部及東半部降雨區域將擴大，中南部則維持多雲到晴。

他指出，初五、初六冷空氣減弱，天氣回暖，各地高溫可達20度，桃園以北及東半部地區持續出現雨勢。 初七另一波大陸冷氣團南下，氣溫將再下降。

另外，曾昭誠也說，明、後天西半部地區及初二北部、馬祖地區有局部霧及低雲，恐影響能見度，離島航班需留意；東北季風增強期間，各地沿海地區易有強陣風及長浪，提醒民眾留意。

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