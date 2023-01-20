快訊

60年一遇！2023「黑兔年」不一般 預示今年要小心

春節團聚防家暴 醫師提醒與嬰兒互動注意搖晃症候群

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化去年發生三歲男童疑遭生母與同居人虐打昏迷，經過醫院43天的搶救，今年1月9日轉回新竹機構持續照護，彰基神經外科主任張尚文日前前往新竹探視男童並在春節前夕贈送紅包。圖／彰基提供
彰化去年發生三歲男童疑遭生母與同居人虐打昏迷，經過醫院43天的搶救，今年1月9日轉回新竹機構持續照護，彰基神經外科主任張尚文日前前往新竹探視男童並在春節前夕贈送紅包。圖／彰基提供

彰化去年11月發生虐兒事件，三歲男童疑遭生母與同居人虐打昏迷，經過彰化基督教醫院43天的搶救，今年1月9日轉回新竹機構持續照護，當初治療的彰基神經外科主任張尚文日前前往新竹探視男童並在春節前夕贈送紅包，張尚文表示，孩童目前仍臥床，但是眼神及意識有進步，小朋友的潛力無窮，盼奇蹟可以發生在他身上。

張尚文表示，日前趁自己休假期間去探視小朋友，也囑咐安養中心人員，在照顧上需要注意的地方；另外，因為孩童手術後的頭蓋骨，還保存在彰基器官保存中心，若後續還有手術需求，可盡量和院方聯絡。

依照過往統計，過年期間家暴案通常會增加，彰基醫學中心發言人、急診暨重症醫學部主治醫張珈娸表示，兒虐其實有很多形式，除了身體虐待以外，還有精神虐待、疏忽、性虐待等，最常見的還是身體虐待，約佔比46%。

醫師在急診室會依照一些觀察到的症狀或是狀況來作為線索，包括異常的外傷像是新舊不一的瘀青、非意外的燒燙傷、咬傷、受虐性腦傷（俗稱「嬰兒搖晃症候群」）、骨折、腹部外傷、窒息、人為溺水、中毒等。

此外，病史詢問上也會有蛛絲馬跡，張珈娸說，像是有多次急診外傷就診紀錄、受傷機轉說詞反覆、病史描述與臨床上理學檢查的結果不吻合、延遲就醫等，有以上情形就會提高警覺。

當高度懷疑有兒童虐待時，依據兒童及少年福利與權益保障法第53、54條，醫事人員、社工等皆為義務通報者，需要在24小時內進行通報。

張珈娸呼籲，接下來即將迎來農曆新年，家族歡聚享受天倫之樂同時，也要注意與嬰兒互動時切勿過度搖晃，造成嬰兒搖晃症候群或受虐性腦傷。

嬰兒 彰化 新竹

延伸閱讀

影／小心宵小橫行 春節外出要注意防竊

南市春節弱勢照顧不中斷 12區社褔中心專人輪值待命

春節搭國道客運 享公共運輸疏運優惠

影／視察春節疏運 盧秀燕：緊盯國4豐潭段、LaLaport

相關新聞

初一媳婦不得回娘家？ 教育部籲拋下傳統：想回家就回家

春節連續假期開始，民間習俗認為，出嫁的女兒應於大年初二回娘家，若於初一回家恐將娘家「吃窮」。教育部因應年節，今天在臉書表...

不斷更新／春節連假首日車潮湧現 國5南下出現「紫爆」路段

今天為春節連續假期首日，截至目前為止，國道各路段車流順暢。高速公路局預估國道交通量為100百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.1倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

吃巴沙魚恐傷身？ 毒物專家曝不只它有磷酸鹽：攝取多寡才是關鍵

近日台中市連鎖餐飲遭查出販售過期超過1年的巴沙魚等食材後，引起許多人關注「巴沙魚」，一名餐廳老闆在臉書粉專「Jacky Bistro預約制餐酒館」發文呼籲，希望台灣民眾要注意巴沙魚的食安問題，點出巴沙魚背後的恐怖真相。而毒物專家招名威也提醒，常用來泡魚的磷酸鹽不僅會影響鈣離子吸收，長期攝取容易引發腎臟問題，但若從劑量來看「只吃兩三隻巴沙魚」確實不需擔心洗腎。

跨國同志婚姻出台灣後能被承認？ 王婉諭：恐仍受限

內政部昨發函將跨國同性婚姻範圍擴大，除中國以外，跨國同性伴侶都可來台結婚，時代力量立委王婉諭今天坦言，在台登記的合法婚姻...

春節團聚防家暴 醫師提醒與嬰兒互動注意搖晃症候群

彰化去年11月發生虐兒事件，三歲男童疑遭生母與同居人虐打昏迷，經過彰化基督教醫院43天的搶救，今年1月9日轉回新竹機構持...

春節搭國道客運 享公共運輸疏運優惠

今年農曆春節連續假期即日起展開，至1月29日共計長達10天，因新冠疫情管制措施逐漸鬆綁，預期將有大量出遊人潮及返鄉車潮湧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。