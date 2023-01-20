春節團聚防家暴 醫師提醒與嬰兒互動注意搖晃症候群

彰化去年11月發生虐兒事件，三歲男童疑遭生母與同居人虐打昏迷，經過彰化基督教醫院43天的搶救，今年1月9日轉回新竹機構持續照護，當初治療的彰基神經外科主任張尚文日前前往新竹探視男童並在春節前夕贈送紅包，張尚文表示，孩童目前仍臥床，但是眼神及意識有進步，小朋友的潛力無窮，盼奇蹟可以發生在他身上。

張尚文表示，日前趁自己休假期間去探視小朋友，也囑咐安養中心人員，在照顧上需要注意的地方；另外，因為孩童手術後的頭蓋骨，還保存在彰基器官保存中心，若後續還有手術需求，可盡量和院方聯絡。

依照過往統計，過年期間家暴案通常會增加，彰基醫學中心發言人、急診暨重症醫學部主治醫張珈娸表示，兒虐其實有很多形式，除了身體虐待以外，還有精神虐待、疏忽、性虐待等，最常見的還是身體虐待，約佔比46%。

醫師在急診室會依照一些觀察到的症狀或是狀況來作為線索，包括異常的外傷像是新舊不一的瘀青、非意外的燒燙傷、咬傷、受虐性腦傷（俗稱「嬰兒搖晃症候群」）、骨折、腹部外傷、窒息、人為溺水、中毒等。

此外，病史詢問上也會有蛛絲馬跡，張珈娸說，像是有多次急診外傷就診紀錄、受傷機轉說詞反覆、病史描述與臨床上理學檢查的結果不吻合、延遲就醫等，有以上情形就會提高警覺。

當高度懷疑有兒童虐待時，依據兒童及少年福利與權益保障法第53、54條，醫事人員、社工等皆為義務通報者，需要在24小時內進行通報。

張珈娸呼籲，接下來即將迎來農曆新年，家族歡聚享受天倫之樂同時，也要注意與嬰兒互動時切勿過度搖晃，造成嬰兒搖晃症候群或受虐性腦傷。

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