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春節搭國道客運 享公共運輸疏運優惠

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹區監理所建議民眾下載iBus APP，預先查詢客運資訊。圖／新竹區監理站提供
新竹區監理所建議民眾下載iBus APP，預先查詢客運資訊。圖／新竹區監理站提供

今年農曆春節連續假期即日起展開，至1月29日共計長達10天，因新冠疫情管制措施逐漸鬆綁，預期將有大量出遊人潮及返鄉車潮湧現。新竹區監理所所長吳季娟建議，民眾可下載iBus APP預先查詢客運資訊，多搭乘公共運輸工具，以避免交通壅塞。

年節期間，公路總局推出公路客運票價優惠，自112年1月19日0時至1月29日24時止，優惠項目包含87條國道客運路線享平日優惠價或原票價85折優惠；持電子票證搭乘48條台灣好行路線享半價優惠；轉乘優惠部分，凡搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運路線，可享1段票或基本里程免費。

公路總局另針對前往東部地區民眾推出在地有腳租賃優惠、宜花東加碼行銷優惠等加碼優惠；搭乘東部國道客運路線可享指定業者租車優惠，持租賃憑單享回程票價優惠（租汽車者折抵200元、機車者折抵100元）。另持東部台灣好行套票或合法旅宿證明，可享北宜、北花來回票4人同行1人免費的優惠，回程可再折抵200元票價，以上2項優惠僅可擇一使用，無法重複抵退。

公路總局建議民眾可下載iBus公路客運APP，即可隨時查詢各公路客運路線車輛到離站及班次情形，事先規畫行程，並充分配合乘車配戴口罩之防疫措施，在疫情時期平安出遊。

春節期間搭乘87條國道客運，可享公共運輸疏運優惠。圖／新竹區監理站提供
春節期間搭乘87條國道客運，可享公共運輸疏運優惠。圖／新竹區監理站提供

國道客運 票價 疫情

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