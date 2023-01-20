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初一媳婦不得回娘家？ 教育部籲拋下傳統：想回家就回家

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部呼籲破除年節傳統，還已婚女性自由。本報資料照片
教育部呼籲破除年節傳統，還已婚女性自由。本報資料照片

春節連續假期開始，民間習俗認為，出嫁的女兒應於大年初二回娘家，若於初一回家恐將娘家「吃窮」。教育部因應年節，今天在臉書表示，是時候拋下過去傳統，讓結婚的女性有選擇權，想什麼時候回娘家就回娘家。

每逢春節媳婦何時回娘家，多成為討論話題。依照過年傳統禮俗，出嫁的女兒除夕年夜飯必須和公婆團圓，年初二前則不得回娘家，否則恐將娘家「吃窮」、遭致厄運，對婆家更是大不敬。

「何時回家我決定」，教育部指出，為何成為好媳婦、好太太只能依循傳統，為何只有結婚的女性除夕年夜飯不能回自己的原生家庭團圓。禮俗對女性有諸多限制，對男性卻無。

教育部呼籲，該是時候拋下過去的傳統，讓結婚的女性有選擇的自由，「想什麼時候回娘家，就回娘家」。

教育部發文一出隨即獲得不少好評，民眾讚譽，「由教育部發文，就是最棒的教育了」、「已婚女性還要搶過年值班，希望有一天可以正大光明的各回各家」。

教育部 結婚 除夕

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