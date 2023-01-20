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影／連假出入境高峰 警政署長黃明昭慰勉桃機員警

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
警政署長黃明昭（中）到桃園機場慰勉在安檢線上執勤的員警。記者季相儒／攝影
警政署長黃明昭（中）到桃園機場慰勉在安檢線上執勤的員警。記者季相儒／攝影

由於新冠肺炎疫情持續2年多，國門終於在去年底正式解封，而今年農曆春節假期從1月20日至1月29日長達10天，許多疫情期間無法出國的國人已蓄勢待發規劃春節出國旅遊，整體出國人數也相對疫情期間增加，而在機場執勤的航警局勤務十分繁忙，今天小年夜警政署長黃明昭下午特地到桃園機場慰勉執勤員警。

警政署長黃明昭表示，過年期間是航警局最辛苦的時候，國人在長假時都習慣去國外渡假，因此航警局壓力很大，黃明昭特別感謝還在崗位上兢兢業業執勤的航警。

小年夜，警政署長黃明昭（左二），下午特地到桃園機場慰勉執勤員警。記者季相儒／攝影
小年夜，警政署長黃明昭（左二），下午特地到桃園機場慰勉執勤員警。記者季相儒／攝影

桃園機場 黃明昭 疫情

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