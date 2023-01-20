出動839人、250汽機車送年菜 溫暖千名獨居長輩小年夜

「謝謝你們沒有忘記我，還來陪我過年！」老五老基金會今號召全台839名志工、250輛汽機車，連續4年合作的foodpanda也出動28名外送夥伴協助載送年菜，愛心遍及雙北、台中、新竹、南投、彰化、雲林7縣市，就是為了讓1050名獨居長輩有新鮮現煮年菜享用，用一份年菜、一首年歌、一群人的陪伴，溫暖獨居弱勢長輩的小年夜。

老五老表示，過往台北地區年菜都與外部廠商合作，今年在北投成立了中央廚房，首次自煮年菜，且去年參與「高齡者職業訓練-健康膳食專班」的學員也貢獻所學，今日一早天色未亮，與台灣公益廚師協會在老五老中央廚房製作出台北地區30份年菜，豐富菜色包括藜麥香腸炊飯、富貴醬香元蹄、紅麴西滷肉、蒜子台灣鯛、海味長年菜、養身黑蒜雞湯、銀耳紅棗蓮子羹。

高齡93歲的朱奶奶使用老五老居家服務超過5年，近幾年因身體功能退化、疫情關係無法外出，導致身體機能大幅退化，日常生活皆仰賴他人協助，基金會先前告知奶奶會在小年夜送年菜來家裡時，她開心地說「這麼好！平時送便當來，過年還會送年菜」，也解決了奶奶無法自行準備年菜的困難。今天看到這麼多人到家裡拜年，朱奶奶笑容滿面。

獨居的聽語障人阿文伯，自幼就只能使用筆談、手語或手機訊息與他人溝通，先前因摔傷造成右大腿骨折，後續下肢無力時常跌倒，生活不僅受限，也使得阿文伯不敢獨自外出，由老五老送三餐及關懷。年節將到，阿文伯原本打算自己用泡麵、稀飯、肉鬆、罐頭等度過，看到志工帶著年菜來訪，感動地眼眶泛淚，並緊握志工的手說「謝謝你們沒有忘記我，還來陪我過年。」

老五老基金會區長王淑芬表示，在這闔家團圓的年節裡，獨居及弱勢長輩更顯孤獨，也有許多經濟弱勢的家庭買不起年菜。感謝各界及社區集結力量，讓長輩跨越因身體衰退及資源缺乏的限制，感受年節團聚的溫暖。「擁抱獨老 愛不打烊」是全方位獨老關懷服務，除年節期間系列活動，平時也透過居家修繕、關懷陪伴、圓夢計畫及送餐服務等，未來也將於北投區擴大送餐服務量能，開辦「OLD YES 熟齡共創廚房計畫」。 「擁抱獨老 愛不打烊」是全方位獨老關懷服務，除年節期間系列活動，平時也透過居家修繕、關懷陪伴、圓夢計畫及送餐服務等。圖／老五老基金會提供 去年參與老五老基金會「高齡者職業訓練-健康膳食專班」的學員今天色未亮，與台灣公益廚師協會在老五老中央廚房製作出台北地區年菜。圖／老五老基金會提供

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